Robotga o‘xshatilgan milliarderning rafiqasi: uning harakatlari internetda qizg‘in muhokamada

·96·Dunyo
Robotga o‘xshatilgan milliarderning rafiqasi: uning harakatlari internetda qizg‘in muhokamada

Dell Technologies kompaniyasi rahbari Maykl Dellning rafiqasi Syuzan Dell Oq uyga tashrifi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

7 oktyabr kuni Dell oilasi AQSH prezidenti Donald Tramp bilan bolalar uchun mo‘ljallangan 6,25 milliard dollarlik xayriya tashabbusi haqida gaplashdi. Uchrashuvda Syuzanning o‘zini tutishi va harakatlari internet foydalanuvchilarining diqqatini tortdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni tomosha qilgan ayrim foydalanuvchilar uning harakatlarini noodatiy deb baholab, hatto uni robotga o‘xshatishdi. Boshqalar esa Syuzan Dellning eski va yangi suratlarini taqqoslab, uning tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlarni muhokama qildi. Ayrimlar plastik jarrohlik amaliyotlari haqida ham taxminlar bildirdi.

Biroq Syuzan Dellning robot ekani yoki plastik operatsiya qildirganiga oid da’volarni tasdiqlovchi ishonchli dalillar mavjud emas. Shu sababli bu fikrlar ijtimoiy tarmoqlardagi taxminlardan nariga o‘tmaydi.

Qayd etish joizki, Syuzan va Maykl Dellning tashrifi bolalar uchun jamg‘arma hisoblarini moliyalashtirish tashabbusi bilan bog‘liq bo‘lgan. Ularning xayriya va’dasi 6,25 milliard dollarni tashkil etadi.

Syuzan DellMaykl DellDonald TrampDell Technologies
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30Zara bolalar kostyumi bilan bog‘liq tanqidlarga uchradiZara bolalar kostyumi bilan bog‘liq tanqidlarga uchradi2 oktabr 02:09Xitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandiXitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandi27 sentabr 02:38Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!19 sentabr 07:52Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi