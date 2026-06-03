Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdi

·44·Iqtisodiyot
Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdi
Audio versiyasi

Buyuk Britaniyaning moliyaviy nazorat organi (FCA) Angliya Premer-ligasi klublarini litsenziyaga ega boʻlmagan moliyaviy kompaniyalar, xususan, kripto-platformalar bilan homiylik shartnomalarini tuzishdan tiyilishga chaqirdi. Regulyatorning taʼkidlashicha, bunday hamkorliklar muxlislarni hech qanday himoyaga ega boʻlmagan xavfli investitsiya loyihalariga jalb qilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

FCA eʼlon qilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, bir qator ruxsat etilmagan firmalar futbol klublari nufuzidan foydalanib, tajribasiz muxlislarni nishonga olmoqda. Nazorat organi ushbu kompaniyalar Britaniya qonunchiligini buzayotgan boʻlishi mumkinligini va ular bilan ishlovchi foydalanuvchilar barcha mablagʻlarini yoʻqotish xavfi ostida ekanini bildirdi.

Regulyator bevosita futbol klublariga maktub yoʻllab, litsenziyasiz moliyaviy hamkorlar nafaqat muxlislarga zarar yetkazishi, balki klublarning oʻzini ham huquqiy javobgarlik, pul yuvish xavfi va jiddiy reputatsiya yoʻqotishlariga duchor qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Klublardan har bir homiyni chuqur tekshirish (due diligence) talab etilmoqda.

Hozirda koʻplab kripto-brendlar futbol bozoriga faol kirib kelmoqda. Masalan, Volvergempton Wanderers klubi bilan hamkorlik qilayotgan LAK3 Company allaqachon FCAʻning ruxsat etilmagan firmalar "qora roʻyxati"ga kiritilgan. Shuningdek, Chelsi va Manchester Siti bilan hamkorlik qilayotgan BingX hamda OKX platformalari FCA reyestrida roʻyxatdan oʻtmagani maʼlum boʻldi.

FCA 2027-yilgacha kripto-aktivlar boʻyicha qoidalarni yanada qatʼiylashtirishni rejalashtirmoqda. Regulyator chakana savdo platformalarining stadionlar va futbolkalardagi reklamalarini nazoratga olish orqali yuqori xavfli moliyaviy promoushenlarga chek qoʻyishni maqsad qilgan.

FCAAngliya Premer-ligasiKriptoInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi