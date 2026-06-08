Michael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildi
MicroStrategy ijrochi raisi Michael Saylor kompaniyaning Bitcoin zaxiralarini toʻldirish boʻyicha navbatdagi qadamiga ishora qildi. Saylor X ijtimoiy tarmogʻida soʻnggi olti yil ichida amalga oshirilgan xaridlar aks etgan grafikni ulashib, "Nuqtalar qoʻshish uchun qulay vaqt" deya izoh qoldirdi. Odatda bunday xabarlar dunyodagi eng yirik ochiq aksiyadorlik jamiyati hisoblangan Bitcoin egasining yangi xaridlari oldidan eʼlon qilinadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kompaniya bosh direktori Phong Le ham ushbu xabarni qoʻllab-quvvatlab, MicroStrategy strategiyasi har bir aksiya hisobiga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini oshirish ekanini taʼkidladi. Hozirda kompaniya portfelida 843,706 dona BTC mavjud boʻlib, ularning oʻrtacha xarid narxi 75,701 USD ni tashkil etadi. Bozor kotirovkalari pasaygan bir paytda, yangi xaridlar oʻrtacha tannarxni pasaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, aksiyadorlar STRC imtiyozli aksiyalari boʻyicha dividend toʻlovlarini oyiga ikki marta amalga oshirish masalasini ovozga qoʻyishmoqda. Michael Saylorning soʻzlariga koʻra, ushbu oʻzgarish bozordagi oʻzgaruvchanlikni (volatility) kamaytirishga, likvidlikni oshirishga va Sharpe koeffitsiyentini yaxshilashga yordam beradi. Agar taklif maʼqullansa, yangi tizim iyun-iyul oylaridan kuchga kiradi.
Oʻtgan haftada MicroStrategy oʻzining korporativ qarzlarini qayta sotib olishini eʼlon qilgan edi, bu esa bozorda vaqtincha xavotirlarga sabab boʻldi. Baʼzi treyderlar kompaniya qarzni yopish uchun Bitcoin aktivlarining bir qismini sotishga majbur boʻlishi mumkinligidan qoʻrqishgan edi. Biroq, rahbariyatning soʻnggi bayonotlari kompaniya sotish emas, balki aktivlarni koʻpaytirishda davom etishini koʻrsatmoqda.
…