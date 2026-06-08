Michael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildi

·21·Iqtisodiyot
Michael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildi

MicroStrategy ijrochi raisi Michael Saylor kompaniyaning Bitcoin zaxiralarini toʻldirish boʻyicha navbatdagi qadamiga ishora qildi. Saylor X ijtimoiy tarmogʻida soʻnggi olti yil ichida amalga oshirilgan xaridlar aks etgan grafikni ulashib, "Nuqtalar qoʻshish uchun qulay vaqt" deya izoh qoldirdi. Odatda bunday xabarlar dunyodagi eng yirik ochiq aksiyadorlik jamiyati hisoblangan Bitcoin egasining yangi xaridlari oldidan eʼlon qilinadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kompaniya bosh direktori Phong Le ham ushbu xabarni qoʻllab-quvvatlab, MicroStrategy strategiyasi har bir aksiya hisobiga toʻgʻri keladigan Bitcoin miqdorini oshirish ekanini taʼkidladi. Hozirda kompaniya portfelida 843,706 dona BTC mavjud boʻlib, ularning oʻrtacha xarid narxi 75,701 USD ni tashkil etadi. Bozor kotirovkalari pasaygan bir paytda, yangi xaridlar oʻrtacha tannarxni pasaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, aksiyadorlar STRC imtiyozli aksiyalari boʻyicha dividend toʻlovlarini oyiga ikki marta amalga oshirish masalasini ovozga qoʻyishmoqda. Michael Saylorning soʻzlariga koʻra, ushbu oʻzgarish bozordagi oʻzgaruvchanlikni (volatility) kamaytirishga, likvidlikni oshirishga va Sharpe koeffitsiyentini yaxshilashga yordam beradi. Agar taklif maʼqullansa, yangi tizim iyun-iyul oylaridan kuchga kiradi.

Oʻtgan haftada MicroStrategy oʻzining korporativ qarzlarini qayta sotib olishini eʼlon qilgan edi, bu esa bozorda vaqtincha xavotirlarga sabab boʻldi. Baʼzi treyderlar kompaniya qarzni yopish uchun Bitcoin aktivlarining bir qismini sotishga majbur boʻlishi mumkinligidan qoʻrqishgan edi. Biroq, rahbariyatning soʻnggi bayonotlari kompaniya sotish emas, balki aktivlarni koʻpaytirishda davom etishini koʻrsatmoqda.

BitcoinMicroStrategyMichael SaylorKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaAQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaBugun, 20:34O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiKecha, 09:54Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimiBitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi06.06, 17:13Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi06.06, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdi06.06, 06:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi