AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqda

·17·Iqtisodiyot
AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqda

AQSH Vakillar palatasining Yoʻllar va vositalar qoʻmitasi kriptovalyuta soliq siyosatiga bagʻishlangan eshituvlar oldidan yettita qonun loyihasini eʼlon qildi. Ushbu hujjatlar toʻplami sanoat ishtirokchilari uchun kelajakdagi tartibga solish yoʻnalishlarini belgilab beradi. Qoʻmita soliq qonunchiligini ishlab chiqishda asosiy rol oʻynashi sababli, ushbu loyihalarning muhokama bosqichiga chiqishi sohada sezilarli siljish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Yangi qonun loyihalari Staking va mining jarayonlaridan olinadigan daromadlar, de minimis istisnolari hamda stablecoin tranzaksiyalarini qamrab oladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu qoidalar yaqin yillarda alohida soliq paketi yoki kengroq qonunchilik doirasida rasman kuchga kirishi kutilmoqda. Garchi 2026-yilgacha ushbu loyihalarning qonun darajasiga koʻtarilishi boʻyicha aniq muddatlar boʻlmasa-da, rasmiy eshituvlarning oʻtkazilishi muhim qadamdir.

Crypto Council for Innovation rahbari Alison Mangiero ushbu tashabbusni yuqori baholab, uni kripto-qonunchilikning "uchinchi ustuni" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, stablecoinlar uchun oqilona soliq rejimi, tarmoq toʻlovlari uchun de minimis imtiyozlari va raqamli aktivlarni xayriya qilish boʻyicha aniq qoidalar oʻrnatilishi boʻyicha uzoq vaqtdan beri takliflar ilgari surib kelinayotgan edi.

Shuningdek, Moliyaviy buxgalteriya standartlari kengashining (FASB) Investorlar maslahat qoʻmitasi stablecoinlarni naqd pul ekvivalenti sifatida tan olish masalasini muhokama qildi. Hozircha qoʻmita aʼzolari bu borada yagona toʻxtamga kelishmagan boʻlsa-da, aktivni naqd pulga tenglashtirish uchun yuqori talablar qoʻyilishi zarurligini taʼkidlamoqda. Bu kabi oʻzgarishlar Bitcoin va boshqa kripto aktivlarning iqtisodiyotdagi oʻrnini yanada mustahkamlashi mumkin.

KriptovalyutaSoliqBitcoinStablecoinIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13Michael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildiMichael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildiBugun, 20:10O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiKecha, 09:54Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimiBitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi06.06, 17:13Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi06.06, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdi06.06, 06:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi