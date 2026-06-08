AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqda
AQSH Vakillar palatasining Yoʻllar va vositalar qoʻmitasi kriptovalyuta soliq siyosatiga bagʻishlangan eshituvlar oldidan yettita qonun loyihasini eʼlon qildi. Ushbu hujjatlar toʻplami sanoat ishtirokchilari uchun kelajakdagi tartibga solish yoʻnalishlarini belgilab beradi. Qoʻmita soliq qonunchiligini ishlab chiqishda asosiy rol oʻynashi sababli, ushbu loyihalarning muhokama bosqichiga chiqishi sohada sezilarli siljish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Yangi qonun loyihalari Staking va mining jarayonlaridan olinadigan daromadlar, de minimis istisnolari hamda stablecoin tranzaksiyalarini qamrab oladi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu qoidalar yaqin yillarda alohida soliq paketi yoki kengroq qonunchilik doirasida rasman kuchga kirishi kutilmoqda. Garchi 2026-yilgacha ushbu loyihalarning qonun darajasiga koʻtarilishi boʻyicha aniq muddatlar boʻlmasa-da, rasmiy eshituvlarning oʻtkazilishi muhim qadamdir.
Crypto Council for Innovation rahbari Alison Mangiero ushbu tashabbusni yuqori baholab, uni kripto-qonunchilikning "uchinchi ustuni" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, stablecoinlar uchun oqilona soliq rejimi, tarmoq toʻlovlari uchun de minimis imtiyozlari va raqamli aktivlarni xayriya qilish boʻyicha aniq qoidalar oʻrnatilishi boʻyicha uzoq vaqtdan beri takliflar ilgari surib kelinayotgan edi.
Shuningdek, Moliyaviy buxgalteriya standartlari kengashining (FASB) Investorlar maslahat qoʻmitasi stablecoinlarni naqd pul ekvivalenti sifatida tan olish masalasini muhokama qildi. Hozircha qoʻmita aʼzolari bu borada yagona toʻxtamga kelishmagan boʻlsa-da, aktivni naqd pulga tenglashtirish uchun yuqori talablar qoʻyilishi zarurligini taʼkidlamoqda. Bu kabi oʻzgarishlar Bitcoin va boshqa kripto aktivlarning iqtisodiyotdagi oʻrnini yanada mustahkamlashi mumkin.
…