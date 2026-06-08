Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldi

·13·Iqtisodiyot
Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldi

Xitoyning Sindao shahri sudi jabrlanuvchining hamyoniga tegishli 12 ta soʻzdan iborat maxfiy kodni yodlab qolib, 107 Bitcoin oʻgʻirlagan shaxsni 10 yil-u 9 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Lisang tumani xalq sudi ayblanuvchi Chjangga nisbatan qamoq jazosidan tashqari 100 000 yuan (taxminan 14 700 dollar) miqdorida jarima ham tayinladi. Oliy xalq prokuraturasining rasmiy maʼlumotlariga koʻra, jinoyatchi oʻgʻirlangan mablagʻlarning bir qismini naqdlashtirib, 97 000 dollardan ortiq foyda koʻrgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Voqea 2023-yilning iyul oyida yuz bergan. Jabrlanuvchi Feng tanishi Chjangdan 117 Bitcoin aktivini naqdlashtirishda yordam soʻragan. Hamyonni sozlash jarayonida Feng 12 ta soʻzdan iborat tiklash kodini qogʻozga yozib olgan, biroq Chjang ushbu soʻzlarning 11 tasini yodlab qolishga ulgurgan. Keyinchalik u oxirgi soʻzni tanlash yoʻli bilan topib, hamyondagi 107 Bitcoin mablagʻini oʻz hisobiga oʻtkazib yuborgan.

Xitoyda kriptovalyuta mayningi va savdosiga nisbatan qatʼiy taqiqlar mavjud boʻlishiga qaramay, prokuratura Bitcoin huquqiy jihatdan "mulk" taʼrifiga mos kelishini va jinoiy qonunchilikka koʻra oʻgʻirlik obyekti boʻlishi mumkinligini isbotladi. Tergov davomida Chjang aktivlarni "himoya qilish" maqsadida oʻtkazganini va narxlar tushishi natijasida zarar koʻrganini daʼvo qilgan boʻlsa-da, elektron dalillar uning mablagʻlarni konvertatsiya qilganini koʻrsatdi.

Bitget Wallet operatsion direktori Alvin Kan ushbu holat kripto-hamyonlar xavfsizligi koʻpincha texnik emas, balki inson omiliga bogʻliqligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 12 soʻzli kodlar kiberhujumlardan himoyalangan boʻlsa-da, inson omili va ijtimoiy muhandislik xavflari saqlanib qolmoqda. Mutaxassislar foydalanuvchilarga 24 soʻzli kodlardan foydalanishni va hamyonni sozlashda begona shaxslarning ishtirokiga yoʻl qoʻymaslikni tavsiya qilmoqda.

BitcoinXitoyKriptovalyutaSudOʻgʻirlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiBugun, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiBugun, 14:16Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiBugun, 13:17Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBugun, 12:129 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi