Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildi

·14·Iqtisodiyot
Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildi

Yuga Labs bilan hamkorlik qiluvchi dasturchilar Flooring Protocol platformasidagi xakerlik hujumidan soʻng 68 ta nodir NFT (non-fungible token) aktivlarini qutqarib qolishga muvaffaq boʻlishdi. Hujum natijasida Bored Ape Yacht Club va CryptoPunks kabi mashhur kolleksiyalarga tegishli aktivlar xavf ostida qolgan edi. Yuga Labs bosh direktori Michael Figge dushanba kuni maʻlum qilishicha, qaytarib olingan aktivlar hozirda kompaniya nazoratida va yakuniy yechim topilgach, egalariga qaytariladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yuga Labs blokcheyn boʻyicha vitse-prezidenti 0xQuit taxallusi ostidagi mutaxassisning soʻzlariga koʻra, qutqaruv operatsiyasi qiymati 500 000 dollardan ortiq boʻlgan NFTlarni qamrab olgan. NFT bozori biroz sovigan boʻlsa-da, ayrim kolleksiyalar hamon yuqori narxlarni saqlab qolmoqda. CoinGecko maʻlumotlariga koʻra, CryptoPunks kolleksiyasining minimal narxi taxminan 32,7 ETH (54 612 dollar), Bored Ape Yacht Club esa 9,16 ETH atrofida baholanmoqda.

Mazkur hodisa oʻzining isteʻmolchilarga yoʻnaltirilgan NFT biznesini yopishni rejalashtirayotgan protokolga taʻsir koʻrsatdi. Flooring Protocol sentyabr oyida oʻzining Web3 xizmatlari "quyosh botishi" (sunset) rejimiga oʻtayotganini eʻlon qilgan va FPv2 token egalariga 2025-yil 15-oktyabrgacha oʻz aktivlarini olib chiqishni tavsiya qilgan edi. Sobiq bosh direktor FreeLunchCapitalning taʻkidlashicha, platforma likvidlik muammolari va tashkiliy oʻzgarishlarga duch kelgan.

FreeLunchCapital foydalanuvchilarga oʻz pozitsiyalaridan chiqishga yordam berish uchun platformada shaxsiy NFT aktivlarini saqlab turganini va aynan shu aktivlar xakerlar uchun asosiy nishonga aylanganini bildirdi. Hozirda protokol ustidan nazoratni qayta tiklash boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. NFT bozorining umumiy kapitallashuvi aprel oyida 2 milliard dollarga yetgan boʻlsa, dushanba holatiga koʻra 1,4 milliard dollar atrofida barqarorlashgan.

NFTKriptoYuga LabsBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiBugun, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiBugun, 14:16Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiBugun, 12:15Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBugun, 12:129 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi