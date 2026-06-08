Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildi
Yuga Labs bilan hamkorlik qiluvchi dasturchilar Flooring Protocol platformasidagi xakerlik hujumidan soʻng 68 ta nodir NFT (non-fungible token) aktivlarini qutqarib qolishga muvaffaq boʻlishdi. Hujum natijasida Bored Ape Yacht Club va CryptoPunks kabi mashhur kolleksiyalarga tegishli aktivlar xavf ostida qolgan edi. Yuga Labs bosh direktori Michael Figge dushanba kuni maʻlum qilishicha, qaytarib olingan aktivlar hozirda kompaniya nazoratida va yakuniy yechim topilgach, egalariga qaytariladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yuga Labs blokcheyn boʻyicha vitse-prezidenti 0xQuit taxallusi ostidagi mutaxassisning soʻzlariga koʻra, qutqaruv operatsiyasi qiymati 500 000 dollardan ortiq boʻlgan NFTlarni qamrab olgan. NFT bozori biroz sovigan boʻlsa-da, ayrim kolleksiyalar hamon yuqori narxlarni saqlab qolmoqda. CoinGecko maʻlumotlariga koʻra, CryptoPunks kolleksiyasining minimal narxi taxminan 32,7 ETH (54 612 dollar), Bored Ape Yacht Club esa 9,16 ETH atrofida baholanmoqda.
Mazkur hodisa oʻzining isteʻmolchilarga yoʻnaltirilgan NFT biznesini yopishni rejalashtirayotgan protokolga taʻsir koʻrsatdi. Flooring Protocol sentyabr oyida oʻzining Web3 xizmatlari "quyosh botishi" (sunset) rejimiga oʻtayotganini eʻlon qilgan va FPv2 token egalariga 2025-yil 15-oktyabrgacha oʻz aktivlarini olib chiqishni tavsiya qilgan edi. Sobiq bosh direktor FreeLunchCapitalning taʻkidlashicha, platforma likvidlik muammolari va tashkiliy oʻzgarishlarga duch kelgan.
FreeLunchCapital foydalanuvchilarga oʻz pozitsiyalaridan chiqishga yordam berish uchun platformada shaxsiy NFT aktivlarini saqlab turganini va aynan shu aktivlar xakerlar uchun asosiy nishonga aylanganini bildirdi. Hozirda protokol ustidan nazoratni qayta tiklash boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. NFT bozorining umumiy kapitallashuvi aprel oyida 2 milliard dollarga yetgan boʻlsa, dushanba holatiga koʻra 1,4 milliard dollar atrofida barqarorlashgan.
…