Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydi

·12·Iqtisodiyot
Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydi

Bybit kriptovalyuta birjasi xStocks freymvorki orqali SpaceX kompaniyasining tokenlashgan aksiyalariga obuna boʻlish imkoniyatini taqdim etmoqda. Kraken kompaniyasiga tegishli Payward Services tomonidan ishlab chiqilgan xStocks tizimi investorlar talabini birlashtirib, IPO aksiyalarini token koʻrinishiga keltirishdan avval ularni anderrayting sindikatlari orqali band qiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bybit foydalanuvchilari ushbu tokenlashgan IPO aksiyalari uchun ariza topshirishlari mumkin. Aksiyalar taqsimoti pro-rata (mutanosib) asosida amalga oshiriladi va agar talab taklifdan oshib ketsa, foydalanilmagan mablagʻlar qaytariladi. SpaceX aksiyalari Bybit spot bozorida 12-iyun kunidan boshlab savdoga chiqishi rejalashtirilgan.

RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, xStocks qiymati boʻyicha dunyodagi ikkinchi yirik tokenlashgan aksiyalar platformasi boʻlib, u 415 million dollarlik aktivlarni boshqaradi. Mazkur xizmat 110 dan ortiq davlatda mavjud, biroq tartibga solish cheklovlari tufayli AQSH, Kanada, Avstraliya va Buyuk Britaniya rezidentlari uchun yopiq qolmoqda.

Elon Musk tomonidan 2002-yilda asos solingan SpaceX xususiy aerokosmik kompaniyasi oʻzining Falcon raketalari va Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi bilan mashhur. Bloomberg xabariga koʻra, kompaniya IPO orqali kamida 1,8 trillion dollar baholanishni va 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni maqsad qilgan, bu esa uni tarixdagi eng yirik IPO’ga aylantirishi mumkin.

Shuningdek, SpaceX oʻzining S-1 roʻyxatga olish bayonotida 18,712 Bitcoin aktiviga ega ekanligini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich bilan kompaniya dunyodagi eng yirik korporativ Bitcoin egalari oʻntaligiga kirdi va Coinbase hamda Riot Platforms kabi gigantlarni ortda qoldirdi.

BybitSpaceXIPOBitcoinKripto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiKecha, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiKecha, 14:16Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiKecha, 13:17Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiKecha, 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi