Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydi
Bybit kriptovalyuta birjasi xStocks freymvorki orqali SpaceX kompaniyasining tokenlashgan aksiyalariga obuna boʻlish imkoniyatini taqdim etmoqda. Kraken kompaniyasiga tegishli Payward Services tomonidan ishlab chiqilgan xStocks tizimi investorlar talabini birlashtirib, IPO aksiyalarini token koʻrinishiga keltirishdan avval ularni anderrayting sindikatlari orqali band qiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bybit foydalanuvchilari ushbu tokenlashgan IPO aksiyalari uchun ariza topshirishlari mumkin. Aksiyalar taqsimoti pro-rata (mutanosib) asosida amalga oshiriladi va agar talab taklifdan oshib ketsa, foydalanilmagan mablagʻlar qaytariladi. SpaceX aksiyalari Bybit spot bozorida 12-iyun kunidan boshlab savdoga chiqishi rejalashtirilgan.
RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, xStocks qiymati boʻyicha dunyodagi ikkinchi yirik tokenlashgan aksiyalar platformasi boʻlib, u 415 million dollarlik aktivlarni boshqaradi. Mazkur xizmat 110 dan ortiq davlatda mavjud, biroq tartibga solish cheklovlari tufayli AQSH, Kanada, Avstraliya va Buyuk Britaniya rezidentlari uchun yopiq qolmoqda.
Elon Musk tomonidan 2002-yilda asos solingan SpaceX xususiy aerokosmik kompaniyasi oʻzining Falcon raketalari va Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi bilan mashhur. Bloomberg xabariga koʻra, kompaniya IPO orqali kamida 1,8 trillion dollar baholanishni va 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni maqsad qilgan, bu esa uni tarixdagi eng yirik IPO’ga aylantirishi mumkin.
Shuningdek, SpaceX oʻzining S-1 roʻyxatga olish bayonotida 18,712 Bitcoin aktiviga ega ekanligini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich bilan kompaniya dunyodagi eng yirik korporativ Bitcoin egalari oʻntaligiga kirdi va Coinbase hamda Riot Platforms kabi gigantlarni ortda qoldirdi.
…