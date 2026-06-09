Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkin

·1·Iqtisodiyot
Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkin

Buyuk Britaniyaning moliyaviy tartibga soluvchi organi (FCA) vakolatli investitsiya fondlariga oʻz portfellarining 10 foizigacha boʻlgan qismini kripto birja ETN (exchange-traded notes) vositalariga yoʻnaltirishga ruxsat berishni taklif qildi. Ushbu tashabbus chakana investorlar va yirik fondlar oʻrtasidagi tartibga solish tafovutini bartaraf etishga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

FCA tomonidan eʼlon qilingan choraklik maslahat hujjatiga koʻra, UCITS (transfer qilinadigan qimmatli qogʻozlarga jamoaviy investitsiya kiritish boʻyicha majburiyatlar) deb ataluvchi chakana yoʻnalishdagi fondlar va ayrim no-UCITS fondlari kripto bozoriga kirish imkoniyatiga ega boʻladi. Regulyatorning taʼkidlashicha, ushbu qadam fondlarning zamonaviy talablarga moslashishini taʼminlash bilan birga, isteʼmolchilar himoyasini ham kafolatlaydi.

Taklif etilayotgan 10 foizlik cheklov kripto aktivlarning oʻzgaruvchan tabiatini hisobga olgan holda oʻrnatilgan. FCA vakillari chakana fondlarning kripto mahsulotlariga haddan tashqari koʻp sarmoya kiritishini maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi, chunki Bitcoin va boshqa kripto aktivlar hali ham yuqori spekulyativ xarakterga ega.

Kripto aktivlarga investitsiya qilmoqchi boʻlgan chakana fondlar ushbu sarmoya oʻzlarining eʼlon qilingan investitsiya maqsadlari va xavf profiliga mos kelishini isbotlashlari shart. Shu bilan birga, tartibga solinmagan va malakali investorlar uchun moʻljallangan sxemalar cheklovsiz investitsiya kiritishi mumkin, biroq ularni oddiy chakana isteʼmolchilarga sotish taqiqlanadi.

FCA ushbu masala boʻyicha jamoatchilik va bozor ishtirokchilari fikrini oʻrganishni davom ettirmoqda. Maslahatlashuv jarayoni besh hafta davom etadi va 13-iyulga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu qaror Buyuk Britaniyaning global kripto markaziga aylanish strategiyasining bir qismi sifatida koʻrilmoqda.

FCAKriptoInvestitsiyaBirjaBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBugun, 05:17Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiHumanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiBugun, 04:13MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiMetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiBugun, 22:12Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi