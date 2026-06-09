Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkin
Buyuk Britaniyaning moliyaviy tartibga soluvchi organi (FCA) vakolatli investitsiya fondlariga oʻz portfellarining 10 foizigacha boʻlgan qismini kripto birja ETN (exchange-traded notes) vositalariga yoʻnaltirishga ruxsat berishni taklif qildi. Ushbu tashabbus chakana investorlar va yirik fondlar oʻrtasidagi tartibga solish tafovutini bartaraf etishga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
FCA tomonidan eʼlon qilingan choraklik maslahat hujjatiga koʻra, UCITS (transfer qilinadigan qimmatli qogʻozlarga jamoaviy investitsiya kiritish boʻyicha majburiyatlar) deb ataluvchi chakana yoʻnalishdagi fondlar va ayrim no-UCITS fondlari kripto bozoriga kirish imkoniyatiga ega boʻladi. Regulyatorning taʼkidlashicha, ushbu qadam fondlarning zamonaviy talablarga moslashishini taʼminlash bilan birga, isteʼmolchilar himoyasini ham kafolatlaydi.
Taklif etilayotgan 10 foizlik cheklov kripto aktivlarning oʻzgaruvchan tabiatini hisobga olgan holda oʻrnatilgan. FCA vakillari chakana fondlarning kripto mahsulotlariga haddan tashqari koʻp sarmoya kiritishini maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi, chunki Bitcoin va boshqa kripto aktivlar hali ham yuqori spekulyativ xarakterga ega.
Kripto aktivlarga investitsiya qilmoqchi boʻlgan chakana fondlar ushbu sarmoya oʻzlarining eʼlon qilingan investitsiya maqsadlari va xavf profiliga mos kelishini isbotlashlari shart. Shu bilan birga, tartibga solinmagan va malakali investorlar uchun moʻljallangan sxemalar cheklovsiz investitsiya kiritishi mumkin, biroq ularni oddiy chakana isteʼmolchilarga sotish taqiqlanadi.
FCA ushbu masala boʻyicha jamoatchilik va bozor ishtirokchilari fikrini oʻrganishni davom ettirmoqda. Maslahatlashuv jarayoni besh hafta davom etadi va 13-iyulga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu qaror Buyuk Britaniyaning global kripto markaziga aylanish strategiyasining bir qismi sifatida koʻrilmoqda.
…