Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqda

·1·Iqtisodiyot
Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqda

Kriptovalyuta bozori barqarorlikni saqlab qolmoqda: Bitcoin narxi 63 000 dollar darajasidan yuqorida mustahkamlandi. Shu bilan birga, BNB va Solana (SOL) kabi yirik altkoinlar ham biroz oʻsish koʻrsatib, investorlar ishonchini oshirmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt (AI) bilan bogʻliq texnologik kompaniyalar aksiyalarining qayta tiklanishi umumiy bozor kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. NVIDIA va boshqa yetakchi AI gigantlarining birjadagi koʻrsatkichlari yaxshilanishi raqamli aktivlar sektoriga ham qoʻshimcha likvidlik olib keldi.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Nasdaq va S&P 500 indekslaridagi ijobiy dinamika kripto bozoridagi xatarlarni kamaytirmoqda. Hozirda investorlar Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlarni va global iqtisodiy koʻrsatkichlarni diqqat bilan kuzatib borishmoqda.

Ekspertlar Bitcoin uchun navbatdagi qarshilik darajasi 65 000 dollar boʻlishini bashorat qilmoqdalar. Agar ushbu marra zabt etilsa, Ethereum va boshqa ekotizim tokenlarida ham jiddiy ralli kuzatilishi ehtimoli yuqori.

BitcoinSolanaKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBuyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBugun, 05:17Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiHumanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiBugun, 04:13MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiMetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiBugun, 22:12Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi