Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqda
Kriptovalyuta bozori barqarorlikni saqlab qolmoqda: Bitcoin narxi 63 000 dollar darajasidan yuqorida mustahkamlandi. Shu bilan birga, BNB va Solana (SOL) kabi yirik altkoinlar ham biroz oʻsish koʻrsatib, investorlar ishonchini oshirmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Sunʼiy intellekt (AI) bilan bogʻliq texnologik kompaniyalar aksiyalarining qayta tiklanishi umumiy bozor kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. NVIDIA va boshqa yetakchi AI gigantlarining birjadagi koʻrsatkichlari yaxshilanishi raqamli aktivlar sektoriga ham qoʻshimcha likvidlik olib keldi.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Nasdaq va S&P 500 indekslaridagi ijobiy dinamika kripto bozoridagi xatarlarni kamaytirmoqda. Hozirda investorlar Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlarni va global iqtisodiy koʻrsatkichlarni diqqat bilan kuzatib borishmoqda.
Ekspertlar Bitcoin uchun navbatdagi qarshilik darajasi 65 000 dollar boʻlishini bashorat qilmoqdalar. Agar ushbu marra zabt etilsa, Ethereum va boshqa ekotizim tokenlarida ham jiddiy ralli kuzatilishi ehtimoli yuqori.
…