Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqda
Dushanba kuni Bitcoin (BTC) narxi 64,000 USD darajasiga qarab koʻtarildi, biroq fyuchers bozoridagi faollikning sustligi ushbu oʻsish surʼati pasayishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Treyderlar 57,000 va 59,000 USD oraligʻida qariyb 162 million dollarlik sotib olish buyurtmalarini joylashtirdilar. Bu joriy narxdan pastroqdagi eng yirik likvidlik klasterlaridan biri boʻlib, Bitcoinʼning navbatdagi harakati uchun zamin yaratishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bitcoin narxi tiklanishi fyuchers bozoridagi ochiq qiziqishning (open interest) kamayishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Maʼlumotlarga koʻra, umumiy ochiq qiziqish 282,000 BTCʼdan 255,000 BTCʼgacha tushib ketgan. Narx 59,000 USD darajasidan koʻtarilgan boʻlsa-da, ochiq qiziqish oʻtgan haftadagi eng yuqori koʻrsatkichdan ancha pastligicha qolmoqda. Shu bilan birga, moliyalashtirish stavkasi (funding rate) biroz ijobiy hududga oʻtdi, bu esa treyderlarning uzoq (long) pozitsiyalarga moyilligini koʻrsatadi.
Spot bozori faolligida ham barqarorlashuv belgilari kuzatilmoqda. Sotuvchilar va xaridorlar muvozanatini kuzatuvchi spot CVD koʻrsatkichi oʻtgan jumadan beri 11,000 BTCʼga yaxshilandi. Bu bir necha haftalik agressiv sotuvlardan soʻng bozorning biroz tinchlanayotganini anglatadi. Tahlilchilarning fikricha, joriy oʻsish yangi agressiv xaridorlar hisobiga emas, balki qisqa (short) pozitsiyalarning yopilishi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin.
Alphractal bosh direktori Joao Wedsonʼning taʼkidlashicha, Bitcoin "ekstremal leveraj" bosqichidan chiqib, oʻrtacha leveraj hududiga oʻtdi. Biroq, bozor hali tarixiy jihatdan eng kuchli investitsiya imkoniyatlarini taqdim etadigan darajaga yetgani yoʻq. Hozirda 57,000–59,000 USD oraligʻidagi 2,565 BTC miqdoridagi buyurtmalar narx tushgan taqdirda asosiy qoʻllab-quvvatlash vazifasini bajarishi kutilmoqda.
…