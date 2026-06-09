Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqda

Dushanba kuni Bitcoin (BTC) narxi 64,000 USD darajasiga qarab koʻtarildi, biroq fyuchers bozoridagi faollikning sustligi ushbu oʻsish surʼati pasayishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Treyderlar 57,000 va 59,000 USD oraligʻida qariyb 162 million dollarlik sotib olish buyurtmalarini joylashtirdilar. Bu joriy narxdan pastroqdagi eng yirik likvidlik klasterlaridan biri boʻlib, Bitcoinʼning navbatdagi harakati uchun zamin yaratishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bitcoin narxi tiklanishi fyuchers bozoridagi ochiq qiziqishning (open interest) kamayishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Maʼlumotlarga koʻra, umumiy ochiq qiziqish 282,000 BTCʼdan 255,000 BTCʼgacha tushib ketgan. Narx 59,000 USD darajasidan koʻtarilgan boʻlsa-da, ochiq qiziqish oʻtgan haftadagi eng yuqori koʻrsatkichdan ancha pastligicha qolmoqda. Shu bilan birga, moliyalashtirish stavkasi (funding rate) biroz ijobiy hududga oʻtdi, bu esa treyderlarning uzoq (long) pozitsiyalarga moyilligini koʻrsatadi.

Spot bozori faolligida ham barqarorlashuv belgilari kuzatilmoqda. Sotuvchilar va xaridorlar muvozanatini kuzatuvchi spot CVD koʻrsatkichi oʻtgan jumadan beri 11,000 BTCʼga yaxshilandi. Bu bir necha haftalik agressiv sotuvlardan soʻng bozorning biroz tinchlanayotganini anglatadi. Tahlilchilarning fikricha, joriy oʻsish yangi agressiv xaridorlar hisobiga emas, balki qisqa (short) pozitsiyalarning yopilishi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin.

Alphractal bosh direktori Joao Wedsonʼning taʼkidlashicha, Bitcoin "ekstremal leveraj" bosqichidan chiqib, oʻrtacha leveraj hududiga oʻtdi. Biroq, bozor hali tarixiy jihatdan eng kuchli investitsiya imkoniyatlarini taqdim etadigan darajaga yetgani yoʻq. Hozirda 57,000–59,000 USD oraligʻidagi 2,565 BTC miqdoridagi buyurtmalar narx tushgan taqdirda asosiy qoʻllab-quvvatlash vazifasini bajarishi kutilmoqda.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBirjaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdiBugun, 07:1210 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:35Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBuyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBugun, 05:17Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBugun, 05:17Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiHumanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiBugun, 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi