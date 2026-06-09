Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydi

Bitcoin narxi soʻnggi kunlarda biroz koʻtarilgan boʻlsa-da, tahlilchilar buni hali toʻliq "buqa" bozorining tiklanishi deb hisoblamayaptilar. Bozor ishtirokchilari kriptovalyutaning haqiqiy oʻsish tendensiyasiga kirishi uchun muhim qarshilik darajalarini yengib oʻtishini kutishmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Ekspertlarning fikriga koʻra, Bitcoin uchun 68,000 dollardan 80,000 dollargacha boʻlgan diapazon hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar aktiv ushbu koʻrsatkichlardan yuqori darajada mustahkamlanib olsa, bu investorlar ishonchining qaytganidan dalolat beradi. Hozircha esa joriy oʻsish shunchaki texnik korreksiya boʻlishi mumkin.

Bozordagi umumiy kayfiyatga Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va global iqtisodiy koʻrsatkichlar ham taʼsir koʻrsatmoqda. Inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari boʻyicha kutilmalar kripto aktivlar jozibadorligini belgilab beruvchi asosiy omillar boʻlib qolmoqda.

Shuningdek, Ethereum va Solana kabi boshqa yirik kriptovalyutalar ham Bitcoin ortidan harakatlanmoqda. Biroq, institutsional investorlar ehtiyotkorlikni saqlab qolishgan va bozorning keyingi yoʻnalishini aniqlash uchun aniqroq signallarni kutishmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin narxining 80,000 dollarlik marrani zabt etishi yangi tarixiy rekordlar sari yoʻl ochishi mumkin. Ungacha boʻlgan har qanday sakrashlar vaqtinchalik xarakterga ega boʻlishi va bozorning beqarorligini saqlab qolishi ehtimoldan xoli emas.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:1110 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:07Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdiBugun, 07:1210 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi