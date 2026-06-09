Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydi
Bitcoin narxi soʻnggi kunlarda biroz koʻtarilgan boʻlsa-da, tahlilchilar buni hali toʻliq "buqa" bozorining tiklanishi deb hisoblamayaptilar. Bozor ishtirokchilari kriptovalyutaning haqiqiy oʻsish tendensiyasiga kirishi uchun muhim qarshilik darajalarini yengib oʻtishini kutishmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Ekspertlarning fikriga koʻra, Bitcoin uchun 68,000 dollardan 80,000 dollargacha boʻlgan diapazon hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar aktiv ushbu koʻrsatkichlardan yuqori darajada mustahkamlanib olsa, bu investorlar ishonchining qaytganidan dalolat beradi. Hozircha esa joriy oʻsish shunchaki texnik korreksiya boʻlishi mumkin.
Bozordagi umumiy kayfiyatga Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va global iqtisodiy koʻrsatkichlar ham taʼsir koʻrsatmoqda. Inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari boʻyicha kutilmalar kripto aktivlar jozibadorligini belgilab beruvchi asosiy omillar boʻlib qolmoqda.
Shuningdek, Ethereum va Solana kabi boshqa yirik kriptovalyutalar ham Bitcoin ortidan harakatlanmoqda. Biroq, institutsional investorlar ehtiyotkorlikni saqlab qolishgan va bozorning keyingi yoʻnalishini aniqlash uchun aniqroq signallarni kutishmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin narxining 80,000 dollarlik marrani zabt etishi yangi tarixiy rekordlar sari yoʻl ochishi mumkin. Ungacha boʻlgan har qanday sakrashlar vaqtinchalik xarakterga ega boʻlishi va bozorning beqarorligini saqlab qolishi ehtimoldan xoli emas.
…