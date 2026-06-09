OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdi

·0·Iqtisodiyot
OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdi

OKX kriptobirjasi Yevropadagi chakana mijozlar uchun Magnificent 7 kompaniyalari, SPY, QQQ va asosiy xomashyo koʻrsatkichlariga bogʻlangan muddatsiz fyucherslarni (X-Perps) taqdim etdi. Seshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, yangi bozorlar foydalanuvchilarga AQSHning yetakchi texnologik aksiyalari, shuningdek, S&P 500 va Nasdaq-100 indekslariga asoslangan kontraktlar bilan savdo qilish imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi mahsulotlar oltin, kumush va neft narxlariga 10 barovargacha kaldıraç (leverage) bilan sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi. Bunda mijozlar oʻzlarining kripto aktivlari bilan bir xil marja hovuzidan foydalanishlari mumkin. OKX oʻzining X-Perps liniyasini tartibga solinadigan derivativ mahsulot sifatida taʼriflab, u kaldıraçli savdoni bazaviy spot narxlarni kuzatishga moʻljallangan moliyalashtirish stavkasi mexanizmi bilan birlashtiradi.

Kriptobirjalar Yevropada aksiyalar va derivativlar savdosini yagona platformalarga birlashtirmoqda. MiFID II va MiCA qoidalari oʻrtasidagi muvofiqlik anʼanaviy va raqamli aktivlarning chakana investorlar uchun qanday qadoqlanishini oʻzgartirmoqda. Avvalroq Kraken va Coinbase ham AQSHdan tashqaridagi foydalanuvchilar uchun shunga oʻxshash aksiyalarga bogʻlangan fyucherslarni ishga tushirgan edi.

OKX Europe bosh ijrochi direktori Erald Ghoosning soʻzlariga koʻra, Yevropada X-Perps hajmi 1-maydan buyon 447 foizdan koʻproqqa oʻsdi. Bu oʻsish asosan ilgari litsenziyalanmagan platformalarda AQSH aksiyalari derivativlari bilan savdo qilgan yangi mijozlar hisobiga amalga oshmoqda. Endilikda treyderlar aksiyalar va kripto fyucherslari uchun alohida brokerlar oʻrtasida sarson boʻlmasdan, yagona tartibga solinadigan hisobdan foydalanishlari mumkin.

OKXMagnificent 7FyuchersKriptoBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:1110 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:07Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdiBugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi