OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdi
OKX kriptobirjasi Yevropadagi chakana mijozlar uchun Magnificent 7 kompaniyalari, SPY, QQQ va asosiy xomashyo koʻrsatkichlariga bogʻlangan muddatsiz fyucherslarni (X-Perps) taqdim etdi. Seshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, yangi bozorlar foydalanuvchilarga AQSHning yetakchi texnologik aksiyalari, shuningdek, S&P 500 va Nasdaq-100 indekslariga asoslangan kontraktlar bilan savdo qilish imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi mahsulotlar oltin, kumush va neft narxlariga 10 barovargacha kaldıraç (leverage) bilan sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi. Bunda mijozlar oʻzlarining kripto aktivlari bilan bir xil marja hovuzidan foydalanishlari mumkin. OKX oʻzining X-Perps liniyasini tartibga solinadigan derivativ mahsulot sifatida taʼriflab, u kaldıraçli savdoni bazaviy spot narxlarni kuzatishga moʻljallangan moliyalashtirish stavkasi mexanizmi bilan birlashtiradi.
Kriptobirjalar Yevropada aksiyalar va derivativlar savdosini yagona platformalarga birlashtirmoqda. MiFID II va MiCA qoidalari oʻrtasidagi muvofiqlik anʼanaviy va raqamli aktivlarning chakana investorlar uchun qanday qadoqlanishini oʻzgartirmoqda. Avvalroq Kraken va Coinbase ham AQSHdan tashqaridagi foydalanuvchilar uchun shunga oʻxshash aksiyalarga bogʻlangan fyucherslarni ishga tushirgan edi.
OKX Europe bosh ijrochi direktori Erald Ghoosning soʻzlariga koʻra, Yevropada X-Perps hajmi 1-maydan buyon 447 foizdan koʻproqqa oʻsdi. Bu oʻsish asosan ilgari litsenziyalanmagan platformalarda AQSH aksiyalari derivativlari bilan savdo qilgan yangi mijozlar hisobiga amalga oshmoqda. Endilikda treyderlar aksiyalar va kripto fyucherslari uchun alohida brokerlar oʻrtasida sarson boʻlmasdan, yagona tartibga solinadigan hisobdan foydalanishlari mumkin.
…