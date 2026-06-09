Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdi

Kriptovalyuta bozorining yetakchisi boʻlgan Bitcoin narxi 62,500 dollar atrofida barqarorlashib, investorlarning ketma-ket ikki kunlik oʻsish haqidagi umidlarini biroz soʻndirdi. Bozor ishtirokchilari narxning yuqoriga qarab siljishini kutgan boʻlsalar-da, hozircha aktiv maʼlum bir diapazonda harakatlanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Soʻnggi savdo sessiyalarida Bitcoin oʻzining avvalgi pozitsiyalarini saqlab qolishga urindi, biroq sotuvlar bosimi narxning yanada koʻtarilishiga toʻsqinlik qildi. Bu holat kripto bozoridagi umumiy ehtiyotkorlik kayfiyatini aks ettirmoqda, chunki makroiqtisodiy koʻrsatkichlar va Fed qarorlari investorlar diqqat markazida qolmoqda.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin uchun 62,500 dollar darajasi muhim psixologik nuqta hisoblanadi. Agar narx ushbu darajadan pastga tushsa, keyingi qoʻllab-quvvatlash zonalari sinovdan oʻtkazilishi mumkin. Aksincha, ushbu nuqtada barqarorlashuv yangi oʻsish toʻlqini uchun zamin yaratishi ehtimoldan xoli emas.

Bozordagi ushbu tebranishlar fonida boshqa yirik kripto aktivlar, jumladan Ethereum va Solana ham oʻzgaruvchanlikni namoyish etmoqda. Kripto hamjamiyati hozirda birja fondlariga (ETF) boʻlayotgan oqimlar va global iqtisodiy yangiliklarni yaqindan kuzatib bormoqda.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiOKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiBugun, 12:13Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:1110 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:07Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi