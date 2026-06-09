Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdi
Kriptovalyuta bozorining yetakchisi boʻlgan Bitcoin narxi 62,500 dollar atrofida barqarorlashib, investorlarning ketma-ket ikki kunlik oʻsish haqidagi umidlarini biroz soʻndirdi. Bozor ishtirokchilari narxning yuqoriga qarab siljishini kutgan boʻlsalar-da, hozircha aktiv maʼlum bir diapazonda harakatlanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Soʻnggi savdo sessiyalarida Bitcoin oʻzining avvalgi pozitsiyalarini saqlab qolishga urindi, biroq sotuvlar bosimi narxning yanada koʻtarilishiga toʻsqinlik qildi. Bu holat kripto bozoridagi umumiy ehtiyotkorlik kayfiyatini aks ettirmoqda, chunki makroiqtisodiy koʻrsatkichlar va Fed qarorlari investorlar diqqat markazida qolmoqda.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin uchun 62,500 dollar darajasi muhim psixologik nuqta hisoblanadi. Agar narx ushbu darajadan pastga tushsa, keyingi qoʻllab-quvvatlash zonalari sinovdan oʻtkazilishi mumkin. Aksincha, ushbu nuqtada barqarorlashuv yangi oʻsish toʻlqini uchun zamin yaratishi ehtimoldan xoli emas.
Bozordagi ushbu tebranishlar fonida boshqa yirik kripto aktivlar, jumladan Ethereum va Solana ham oʻzgaruvchanlikni namoyish etmoqda. Kripto hamjamiyati hozirda birja fondlariga (ETF) boʻlayotgan oqimlar va global iqtisodiy yangiliklarni yaqindan kuzatib bormoqda.
…