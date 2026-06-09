Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqda
Taniqli treyder Bob Loukasning taʼkidlashicha, Bitcoin (BTC) narxi oʻzining anʼanaviy toʻrt yillik sikliga amal qilmoqda va 2028-yilda yangi rekord darajalarni qayd etishi kutilmoqda. Hozirgi bozor sharoitida 53,000 USD darajasi investorlar uchun muhim kirish nuqtasi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Loukas oʻzining soʻnggi tahlilida koʻpchilikning "bu safar hammasi boshqacha boʻladi" degan fikrlariga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi buqa va ayiq bozorlari oʻrtasidagi oʻxshashliklar joriy yilda ham takrorlanmoqda. Hatto narx 60,000 USD darajasidan pastga tushgan boʻlsa-da, BTC/USD juftligi hali ham tarixiy eng yuqori koʻrsatkichlarga yaqin turibdi.
Oxirgi toʻrt yil ichida 53,000 USD darajasi oʻrtacha nuqta boʻlib xizmat qildi. Bu koʻrsatkich ham qoʻllab-quvvatlash, ham qarshilik darajasi sifatida katta ahamiyatga ega. Loukasning fikricha, aynan shu nuqta ayiq bozori tubidagi eng qulay xarid qilish darajasi boʻlishi mumkin.
Tahlilchi siklning yakunlanish vaqti haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Hozirda Bitcoin siklning 44-haftasida turibdi va 46-hafta atrofida narxning eng past nuqtasi (low) shakllanishi kutilmoqda. Bu esa toʻrt yillik siklning yakunlanib, yangi oʻsish bosqichiga oʻtishidan darak beradi.
Kelajakka nazar tashlaydigan boʻlsak, 2028-yilda narxlarning yangi choʻqqilarni zabt etish davri qaytishi kutilmoqda. Shunga qaramay, koʻplab treyderlar aniq qaytarilish signallari yoʻqligi sababli Bitcoin bozorida ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni afzal koʻrmoqdalar.
…