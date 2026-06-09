Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqda

Taniqli treyder Bob Loukasning taʼkidlashicha, Bitcoin (BTC) narxi oʻzining anʼanaviy toʻrt yillik sikliga amal qilmoqda va 2028-yilda yangi rekord darajalarni qayd etishi kutilmoqda. Hozirgi bozor sharoitida 53,000 USD darajasi investorlar uchun muhim kirish nuqtasi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Loukas oʻzining soʻnggi tahlilida koʻpchilikning "bu safar hammasi boshqacha boʻladi" degan fikrlariga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi buqa va ayiq bozorlari oʻrtasidagi oʻxshashliklar joriy yilda ham takrorlanmoqda. Hatto narx 60,000 USD darajasidan pastga tushgan boʻlsa-da, BTC/USD juftligi hali ham tarixiy eng yuqori koʻrsatkichlarga yaqin turibdi.

Oxirgi toʻrt yil ichida 53,000 USD darajasi oʻrtacha nuqta boʻlib xizmat qildi. Bu koʻrsatkich ham qoʻllab-quvvatlash, ham qarshilik darajasi sifatida katta ahamiyatga ega. Loukasning fikricha, aynan shu nuqta ayiq bozori tubidagi eng qulay xarid qilish darajasi boʻlishi mumkin.

Tahlilchi siklning yakunlanish vaqti haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Hozirda Bitcoin siklning 44-haftasida turibdi va 46-hafta atrofida narxning eng past nuqtasi (low) shakllanishi kutilmoqda. Bu esa toʻrt yillik siklning yakunlanib, yangi oʻsish bosqichiga oʻtishidan darak beradi.

Kelajakka nazar tashlaydigan boʻlsak, 2028-yilda narxlarning yangi choʻqqilarni zabt etish davri qaytishi kutilmoqda. Shunga qaramay, koʻplab treyderlar aniq qaytarilish signallari yoʻqligi sababli Bitcoin bozorida ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni afzal koʻrmoqdalar.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBozorBTC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiOKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiBugun, 12:13Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi