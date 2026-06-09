Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdi
Seshanba kuni Wall Street birjasi ochilishi bilan Bitcoin (BTC) haftalik eng past koʻrsatkichlarni qayd etdi. Tahlilchilarning fikricha, buqalarning ustunlikka erishishi uchun 65 000 dollarlik toʻsiqni yengib oʻtishlari talab etiladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, AQSHdagi muhim inflyatsiya koʻrsatkichlari eʼlon qilinishi arafasida sotuvlar bosimi ortishi natijasida BTC narxi kun davomida 1,2 foizga arzonlashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Narxning 64 200 dollar darajasida ikki marta rad etilishi BTC/USD juftligini yana bir bor 60 000 dollarlik muhim qoʻllab-quvvatlash darajasini sinab koʻrishga majbur qilmoqda. Taniqli treyder va tahlilchi Michaël van de Poppe oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Bitcoin 65 000 dollardan pastda toʻxtab qolganini, agar ushbu daraja buzib oʻtilsa, narx 72-74 ming dollargacha keskin koʻtarilishi mumkinligini taʼkidladi.
Van de Poppe oʻtgan haftada bozor 59 100 dollargacha tushganini eslatib, soʻnggi sotuvlar nisbatan mantiqsiz boʻlganini va bozor tez orada tiklanishini taxmin qildi. Biroq, boshqa bir tahlilchi Rekt Capital hozirgi BTC narxi harakati va oʻtgan sikllardagi pasayishlar oʻrtasida oʻxshashliklar borligini qayd etdi.
Rekt Capital tahliliga koʻra, BTC/USD juftligi 50 oylik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) koʻrsatkichini va uchburchak shaklidagi qoʻllab-quvvatlash chizigʻini yoʻqotgan. Bu holat avvalroq 2018 va 2022-yillardagi ayiq bozorida ham kuzatilgan edi. Endilikda Bitcoin pasayish tezlashishi uchun ushbu darajadan pastda toʻliq mustahkamlanishi kerak.
…