Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdi

Seshanba kuni Wall Street birjasi ochilishi bilan Bitcoin (BTC) haftalik eng past koʻrsatkichlarni qayd etdi. Tahlilchilarning fikricha, buqalarning ustunlikka erishishi uchun 65 000 dollarlik toʻsiqni yengib oʻtishlari talab etiladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, AQSHdagi muhim inflyatsiya koʻrsatkichlari eʼlon qilinishi arafasida sotuvlar bosimi ortishi natijasida BTC narxi kun davomida 1,2 foizga arzonlashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Narxning 64 200 dollar darajasida ikki marta rad etilishi BTC/USD juftligini yana bir bor 60 000 dollarlik muhim qoʻllab-quvvatlash darajasini sinab koʻrishga majbur qilmoqda. Taniqli treyder va tahlilchi Michaël van de Poppe oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Bitcoin 65 000 dollardan pastda toʻxtab qolganini, agar ushbu daraja buzib oʻtilsa, narx 72-74 ming dollargacha keskin koʻtarilishi mumkinligini taʼkidladi.

Van de Poppe oʻtgan haftada bozor 59 100 dollargacha tushganini eslatib, soʻnggi sotuvlar nisbatan mantiqsiz boʻlganini va bozor tez orada tiklanishini taxmin qildi. Biroq, boshqa bir tahlilchi Rekt Capital hozirgi BTC narxi harakati va oʻtgan sikllardagi pasayishlar oʻrtasida oʻxshashliklar borligini qayd etdi.

Rekt Capital tahliliga koʻra, BTC/USD juftligi 50 oylik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) koʻrsatkichini va uchburchak shaklidagi qoʻllab-quvvatlash chizigʻini yoʻqotgan. Bu holat avvalroq 2018 va 2022-yillardagi ayiq bozorida ham kuzatilgan edi. Endilikda Bitcoin pasayish tezlashishi uchun ushbu darajadan pastda toʻliq mustahkamlanishi kerak.

BitcoinKriptoBirjaInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBugun, 15:18HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaBugun, 15:11O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaBugun, 13:33MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi