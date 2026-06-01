Olmazorda podstansiyadagi transformator yonib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun, 1 iyun kuni Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan podstansiyalardan birida yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda poytaxt Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, soat 18:57 da Olmazor tumani, Kichik halqa yo‘li ko‘chasidagi podstansiya hududida transformator yonayotgani haqida Toshkent shahar FVBBga xabar kelib tushgan.
Shundan so‘ng qutqaruv ekipajlari voqea joyiga soat 19:01 da yetib borgan. Yong‘in soat 19:12 da qurshovga olinib, 19:17 da to‘liq bartaraf etilgan.
Ma’lum qilinishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q. Shuningdek, tan jarohati olgan fuqarolar ham qayd etilmagan.
Ayni paytda vaziyat Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi tomonidan to‘liq nazoratga olingan.
…