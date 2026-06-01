Qarz mojarosi qonli tugadi : bir guruh shaxslar 21 yoshli yigitni kaltaklashdi

·237·Jamiyat
Qarz mojarosi qonli tugadi : bir guruh shaxslar 21 yoshli yigitni kaltaklashdi

Namangan shahrida qarz masalasi tufayli kelib chiqqan janjal jamoatchilik e’tiborini tortdi. Ma’lum bo‘lishicha, bir guruh shaxslar 21 yoshli yigitni urib, unga tan jarohati yetkazgan.

Hodisa 31 may kuni shaharning “Dashtbog‘” mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Yangi Namangan tumanida yashovchi bir necha fuqaro hamda jabrlanuvchi o‘rtasida qarzdorlik masalasi bo‘yicha tortishuv kelib chiqqan.

Bahs tobora keskinlashib, oqibatda bir necha shaxs yigitga nisbatan kuch ishlatgan. Natijada jabrlanuvchi yengil tan jarohati olgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan voqea ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib, holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining bezorilik bilan bog‘liq moddasi asosida ish ochilgan bo‘lib, ayni paytda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi