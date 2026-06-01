Toshkentning Olmazor tumanidagi podstansiyada transformator yonib ketdi
Yozning ilk kuni poytaxtimizning Olmazor tumani ahli uchun kutilmagan hayajonli daqiqalarni taqdim etdi, aziz muxlislar. Bugun, 1 iyun oqshomida tuman hududidagi yirik elektr podstansiyalaridan birida to‘satdan texnik nosozlik tufayli yong‘in kelib chiqdi. Shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan tezkor xabarga ko‘ra, soat 18:57 da Kichik halqa yo‘li ko‘chasi yoqasida joylashgan elektr tarmog‘i maskanida kuchli olov va tutun ko‘tarilgan.
Poytaxtimizning mard va shijoatli o‘t o‘chiruvchilari xabar olingan zahoti harakatga tushishdi! Sahifamizdan uzoqlashmang, olov qancha vaqtda jilovlangani, elektr ta’minotidan vaqtincha uzilgan mahallalar ro‘yxati va chiroqni qayta yoqish bo‘yicha olib borilayotgan tezkor qutqaruv-tiklash ishlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Tezkorlik natijasi: Olov bir necha daqiqada jilovlandi
Xabar berilganidan so‘ng, oradan atigi 4 daqiqa o‘tib — soat 19:01 da Favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus yong‘in-qutqaruv ekipajlari zudlik bilan hodisa joyiga yetib kelishdi. Jasur qutqaruvchilarning mahorati va tezkor harakatlari evaziga alanga soat 19:12 da batamom qurshab olindi va soat 19:17 ga kelib yong‘in to‘liq bartaraf etildi.
Eng quvonarlisi: Tilsiz yov bilan olib borilgan shiddatli kurash davomida hech kim tan jarohati olmadi, kuyish yoki jabrlanish holatlari qayd etilmadi. Insonlar sog‘-salomat!
Elektr ta’minotidagi uzilishlar: Qaysi mahallalar chiroqsiz qoldi?
Garchi yong‘in tez fursatda o‘chirilgan bo‘lsa-da, «Vistavochnaya» deb nomlanuvchi ushbu podstansiyadagi texnik avariya tumanning bir qator hududlarida elektr energiyasi ta’minotining vaqtincha to‘xtab qolishiga sabab bo‘ldi. Olmazor tumani hokimligi tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ayni daqiqalarda quyidagi mahallalarda vaqtinchalik uzilishlar kuzatilmoqda:
«Quyosh» va «Orzu» mahallalari;
«Universitet», «Ziyo» va «Ziyokor» hududlari;
«Zamondosh», «Alon», «Chustiy» hamda «Chig‘atoy Darvoza» mahallalari.
Talofat ko‘lami va tiklash ishlari
Mazkur noxush avariya tufayli yuzaga kelgan vaqtinchalik noqulayliklar ko‘lami juda katta bo‘lib, hokimlik ushbu raqamlarni ochiqladi:
🌐 Iste’molchilar toifasi
📊 Vaqtincha ta’minotsiz qolganlar soni
Aholi xonadonlari
6 200 ta uy xo‘jaligi
Yuridik tadbirkorlar
807 ta tadbirkorlik subyekti
Ijtimoiy soha maskanlari
18 ta muassasa (shifoxona, bog‘cha va h.k.)
Yoshlar maskani
Talabalar turar joylari (yotoqxonalar)
Hurmatli poytaxtliklar va tuman ahli, aslo xavotirga o‘rin yo‘q! Ayni daqiqalarda sohaning eng tajribali mutaxassislaridan iborat maxsus tezkor brigadalar voqea joyida tunu kun mehnat qilishmoqda. Nosozliklarni qisqa fursatlarda bartaraf etish va xonadonlarga nur (elektr ta’minoti) qaytarish uchun barcha kuchlar safarbar etilgan.
Toshkent shahridagi eng so‘nggi kundalik tafsilotlar, kommunal sohadagi yangilanishlar va yurtimiz hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!
…