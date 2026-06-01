Toshkentning Olmazor tumanidagi podstansiyada transformator yonib ketdi

·125·Jamiyat
Toshkentning Olmazor tumanidagi podstansiyada transformator yonib ketdi

Yozning ilk kuni poytaxtimizning Olmazor tumani ahli uchun kutilmagan hayajonli daqiqalarni taqdim etdi, aziz muxlislar. Bugun, 1 iyun oqshomida tuman hududidagi yirik elektr podstansiyalaridan birida to‘satdan texnik nosozlik tufayli yong‘in kelib chiqdi. Shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan tezkor xabarga ko‘ra, soat 18:57 da Kichik halqa yo‘li ko‘chasi yoqasida joylashgan elektr tarmog‘i maskanida kuchli olov va tutun ko‘tarilgan.

Poytaxtimizning mard va shijoatli o‘t o‘chiruvchilari xabar olingan zahoti harakatga tushishdi! Sahifamizdan uzoqlashmang, olov qancha vaqtda jilovlangani, elektr ta’minotidan vaqtincha uzilgan mahallalar ro‘yxati va chiroqni qayta yoqish bo‘yicha olib borilayotgan tezkor qutqaruv-tiklash ishlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Tezkorlik natijasi: Olov bir necha daqiqada jilovlandi

Xabar berilganidan so‘ng, oradan atigi 4 daqiqa o‘tib — soat 19:01 da Favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus yong‘in-qutqaruv ekipajlari zudlik bilan hodisa joyiga yetib kelishdi. Jasur qutqaruvchilarning mahorati va tezkor harakatlari evaziga alanga soat 19:12 da batamom qurshab olindi va soat 19:17 ga kelib yong‘in to‘liq bartaraf etildi.

Eng quvonarlisi: Tilsiz yov bilan olib borilgan shiddatli kurash davomida hech kim tan jarohati olmadi, kuyish yoki jabrlanish holatlari qayd etilmadi. Insonlar sog‘-salomat!

Elektr ta’minotidagi uzilishlar: Qaysi mahallalar chiroqsiz qoldi?

Garchi yong‘in tez fursatda o‘chirilgan bo‘lsa-da, «Vistavochnaya» deb nomlanuvchi ushbu podstansiyadagi texnik avariya tumanning bir qator hududlarida elektr energiyasi ta’minotining vaqtincha to‘xtab qolishiga sabab bo‘ldi. Olmazor tumani hokimligi tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ayni daqiqalarda quyidagi mahallalarda vaqtinchalik uzilishlar kuzatilmoqda:

  • «Quyosh» va «Orzu» mahallalari;

  • «Universitet», «Ziyo» va «Ziyokor» hududlari;

  • «Zamondosh», «Alon», «Chustiy» hamda «Chig‘atoy Darvoza» mahallalari.

Talofat ko‘lami va tiklash ishlari

Mazkur noxush avariya tufayli yuzaga kelgan vaqtinchalik noqulayliklar ko‘lami juda katta bo‘lib, hokimlik ushbu raqamlarni ochiqladi:

🌐 Iste’molchilar toifasi

📊 Vaqtincha ta’minotsiz qolganlar soni

Aholi xonadonlari

6 200 ta uy xo‘jaligi

Yuridik tadbirkorlar

807 ta tadbirkorlik subyekti

Ijtimoiy soha maskanlari

18 ta muassasa (shifoxona, bog‘cha va h.k.)

Yoshlar maskani

Talabalar turar joylari (yotoqxonalar)

Hurmatli poytaxtliklar va tuman ahli, aslo xavotirga o‘rin yo‘q! Ayni daqiqalarda sohaning eng tajribali mutaxassislaridan iborat maxsus tezkor brigadalar voqea joyida tunu kun mehnat qilishmoqda. Nosozliklarni qisqa fursatlarda bartaraf etish va xonadonlarga nur (elektr ta’minoti) qaytarish uchun barcha kuchlar safarbar etilgan.

Toshkent shahridagi eng so‘nggi kundalik tafsilotlar, kommunal sohadagi yangilanishlar va yurtimiz hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi