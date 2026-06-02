Sergelidagi mudhish qotillikda gumonlanuvchi shaxs hibsga olindi
Poytaxtimizning Sergeli tumani hududida ikki nafar fuqaroning hayotiga zomin bo‘lgan mudhish hodisa yuzasidan qonuniy choralar ko‘rilmoqda. Bosh prokuratura tomonidan mazkur qotillik holati bo‘yicha rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Ma’lum qilinishicha, ushbu fojia shu yilning 21 may kuni sodir bo‘lgan bo‘lib, unda 2004 yilda tug‘ilgan yosh qiz hamda 1975 yilda tug‘ilgan Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi halok bo‘lgan.
Mazkur ayanchli holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi (Qasddan odam o‘ldirish) bo‘yicha jinoiy ish ochilgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan ko‘rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida, ushbu jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan 1998 yilda tug‘ilgan fuqaro protsessual tartibda qo‘lga olindi va hibsga olindi.
Hozirda adolatni qaror toptirish va yuz bergan jinoyatning barcha asl tafsilotlari hamda sabablarini to‘liq ochib berish maqsadida tergov harakatlari qat’iy nazorat ostida davom ettirilmoqda.
…