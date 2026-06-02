Sergelidagi mudhish qotillikda gumonlanuvchi shaxs hibsga olindi

·484·Jamiyat
Sergelidagi mudhish qotillikda gumonlanuvchi shaxs hibsga olindi

Poytaxtimizning Sergeli tumani hududida ikki nafar fuqaroning hayotiga zomin bo‘lgan mudhish hodisa yuzasidan qonuniy choralar ko‘rilmoqda. Bosh prokuratura tomonidan mazkur qotillik holati bo‘yicha rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu fojia shu yilning 21 may kuni sodir bo‘lgan bo‘lib, unda 2004 yilda tug‘ilgan yosh qiz hamda 1975 yilda tug‘ilgan Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi halok bo‘lgan.

Mazkur ayanchli holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi (Qasddan odam o‘ldirish) bo‘yicha jinoiy ish ochilgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan ko‘rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida, ushbu jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan 1998 yilda tug‘ilgan fuqaro protsessual tartibda qo‘lga olindi va hibsga olindi.

Hozirda adolatni qaror toptirish va yuz bergan jinoyatning barcha asl tafsilotlari hamda sabablarini to‘liq ochib berish maqsadida tergov harakatlari qat’iy nazorat ostida davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi