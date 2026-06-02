O‘zbekistonda 4000 yil avval bosh suyagida operatsiya qilingan bola topildi

·1.3K·Jamiyat
O‘zbekistonda 4000 yil avval bosh suyagida operatsiya qilingan bola topildi

Surxondaryo viloyatidagi qadimiy Jarqo‘ton manzilgohida olib borilgan qazishmalar davomida noyob arxeologik topilma aniqlandi. Italiyalik va o‘zbekistonlik olimlar taxminan 4000 yil avval yashagan bolaga tegishli bosh suyagida jarrohlik amaliyoti izlarini topdi.

Italiya Tashqi ishlar vazirligi saytida e’lon qilingan ma’lumotga ko‘ra, qabr ichidan ikki nafar bolaga tegishli qoldiqlar aniqlangan. Ulardan birining bosh suyagida trepanatsiya, ya’ni bosh suyagida maxsus teshik ochish bilan bog‘liq qadimiy jarrohlik amaliyoti izlari qayd etilgan.

Mutaxassislarning fikricha, bu Markaziy Osiyo hududida hozirgacha hujjatlashtirilgan eng qadimgi trepanatsiya holati bo‘lishi mumkin. Topilma Salento universiteti professori Enriko Askalone va Termiz davlat universiteti professori Alisher Shaydullayev boshchiligidagi Italiya–O‘zbekiston arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan o‘rganilgan.

Qabrda taxminan uch va besh yoshli ikki bola birga dafn etilgani aniqlangan. Olimlar qabrning yoshi qariyb 4000 yil ekanini ta’kidlashmoqda.

Tadqiqotchilar bu operatsiya nima maqsadda amalga oshirilganini hozircha aniq ayta olmayapti. U davolash, og‘riqni kamaytirish yoki marosimiy maqsadlarda bajarilgan bo‘lishi mumkin. Keyingi ilmiy tadqiqotlar ushbu sirga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi