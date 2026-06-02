Toshkentda O‘zbekistondagi ilk interaktiv bolalar muzeyi ish boshladi

·135·Jamiyat
Toshkentda O‘zbekistondagi ilk interaktiv bolalar muzeyi ish boshladi

Poytaxtimiz aholisi va mehmonlari, ayniqsa, kichkintoylar uchun ajoyib xushxabar! Toshkent shahridagi muhtasham Islom sivilizatsiyasi markazida o‘ziga xos tarixiy voqelik yuz berdi. Buyuk Britaniyaning dunyoga mashhur «1001 Inventions» tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda barpo etilgan, yurtimizdagi eng birinchi interaktiv bolalar muzeyi rasman o‘z eshiklarini ochdi.

Ushbu noyob maskan asosan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il-qizlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u yerda bolajonlar quruq ma’ruzalardan yiroq bo‘lgan holda, murakkab fan va boy tariximizni qiziqarli o‘yinlar orqali osongina o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Muzeyning eng diqqatga sazovor va innovatsion jihatlari

Bu yerga qadam ranjida qilgan har bir bola o‘zini xuddi sehrli ilm-fan dunyosiga tushib qolgandek his qiladi. Loyiha doirasida quyidagi zamonaviy imkoniyatlar ishlab chiqilgan:

  • Virtual uchrashuvlar va raqamli olam: Bolajonlar yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalar — tibbiyot sultoni Ibn Sino, qomusiy olim Beruniy, falakiyot ilmi ustalari Farg‘oniy hamda Mirzo Ulug‘bekning maxsus yaratilgan raqamli avatarlari (virtual qiyofalari) bilan jonli muloqotga kirisha oladilar.

  • VR texnologiyalari va qadimiy tibbiyot: Muzeyda eng so‘nggi rusumdagi virtual borliq (VR) uskunalari, xususan, innovatsion ICAROS tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Uning yordamida bolalar o‘tmish tabobati sirlari va asoslarini zamonaviy raqamli yechimlar uyg‘unligida sinab ko‘rishadi.

  • Ijodiy va amaliy mashg‘ulotlar: Keluvchilar nafaqat tomoshabin bo‘lishadi, balki raqamli graffiti chizish, sehrli animatsiyalarni harakatlantirish va tarixiy ixtirolarni o‘z qo‘llari bilan amaliy sinovdan o‘tkazish baxtiga muyassar bo‘ladilar.

Barchasi xalqaro standartlar darajasida

Mazkur maskanda xorijlik mehmonlar uchun ham barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Muzey bo‘ylab qiziqarli sayohatlar va ekskursiyalar uchta tilda — o‘zbek, rus va ingliz tillarida yuqori saviyada olib boriladi.

Eng muhimi, ota-onalar farzandlarining xavfsizligidan mutlaqo xavotir olmasalar ham bo‘ladi. Kichkintoylarning muzey ichidagi xavfsiz harakatlanishi va har bir guruhni diqqat bilan kuzatib borishi uchun maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan malakali xodimlar biriktirilgan.

Yozgi ta’til kunlarida farzandlaringizga ham bilim, ham unutilmas quvonch ulashishni istasangiz, ushbu yangi interaktiv muzeyga albatta tashrif buyuring! Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi