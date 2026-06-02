Toshkentda O‘zbekistondagi ilk interaktiv bolalar muzeyi ish boshladi
Poytaxtimiz aholisi va mehmonlari, ayniqsa, kichkintoylar uchun ajoyib xushxabar! Toshkent shahridagi muhtasham Islom sivilizatsiyasi markazida o‘ziga xos tarixiy voqelik yuz berdi. Buyuk Britaniyaning dunyoga mashhur «1001 Inventions» tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda barpo etilgan, yurtimizdagi eng birinchi interaktiv bolalar muzeyi rasman o‘z eshiklarini ochdi.
Ushbu noyob maskan asosan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il-qizlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u yerda bolajonlar quruq ma’ruzalardan yiroq bo‘lgan holda, murakkab fan va boy tariximizni qiziqarli o‘yinlar orqali osongina o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
Muzeyning eng diqqatga sazovor va innovatsion jihatlari
Bu yerga qadam ranjida qilgan har bir bola o‘zini xuddi sehrli ilm-fan dunyosiga tushib qolgandek his qiladi. Loyiha doirasida quyidagi zamonaviy imkoniyatlar ishlab chiqilgan:
Virtual uchrashuvlar va raqamli olam: Bolajonlar yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalar — tibbiyot sultoni Ibn Sino, qomusiy olim Beruniy, falakiyot ilmi ustalari Farg‘oniy hamda Mirzo Ulug‘bekning maxsus yaratilgan raqamli avatarlari (virtual qiyofalari) bilan jonli muloqotga kirisha oladilar.
VR texnologiyalari va qadimiy tibbiyot: Muzeyda eng so‘nggi rusumdagi virtual borliq (VR) uskunalari, xususan, innovatsion ICAROS tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Uning yordamida bolalar o‘tmish tabobati sirlari va asoslarini zamonaviy raqamli yechimlar uyg‘unligida sinab ko‘rishadi.
Ijodiy va amaliy mashg‘ulotlar: Keluvchilar nafaqat tomoshabin bo‘lishadi, balki raqamli graffiti chizish, sehrli animatsiyalarni harakatlantirish va tarixiy ixtirolarni o‘z qo‘llari bilan amaliy sinovdan o‘tkazish baxtiga muyassar bo‘ladilar.
Barchasi xalqaro standartlar darajasida
Mazkur maskanda xorijlik mehmonlar uchun ham barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Muzey bo‘ylab qiziqarli sayohatlar va ekskursiyalar uchta tilda — o‘zbek, rus va ingliz tillarida yuqori saviyada olib boriladi.
Eng muhimi, ota-onalar farzandlarining xavfsizligidan mutlaqo xavotir olmasalar ham bo‘ladi. Kichkintoylarning muzey ichidagi xavfsiz harakatlanishi va har bir guruhni diqqat bilan kuzatib borishi uchun maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan malakali xodimlar biriktirilgan.
Yozgi ta’til kunlarida farzandlaringizga ham bilim, ham unutilmas quvonch ulashishni istasangiz, ushbu yangi interaktiv muzeyga albatta tashrif buyuring! Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting.
…