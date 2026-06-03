Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasida milliardlab so‘mlik talon-torojlik aniqlandi
Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish va budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishini nazorat qilish borasida navbatdagi yirik va shov-shuvli jinoyat fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Soliq qo‘mitasining Komplayens va korrupsiyaga qarshi nazorat boshqarmasi xodimlari hamkorlikda o‘ta yirik moliyaviy qonunbuzilish holati yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o‘tkazdilar.
Ushbu surishtiruvlar davomida bir nechta davlat tashkilotlari va xususiy korxonalarning mas’ul shaxslari ishtirokida tuzilgan ulkan "moliyaviy sxema" fosh etildi.
Til biriktirgan mas’ullar va soxta QQS sxemasi
Aniqlanishicha, Soliq qo‘mitasi, Buxoro viloyati soliq boshqarmasi, «O‘zbekneftgaz» AJ, shuningdek, «SH.G.» MCHJ, «S.E.» MCHJ qo‘shma korxonasi, «A.» MCHJ va «E.E.» MCHJ qo‘shma korxonasining O‘zbekistondagi doimiy muassasasi mansabdor shaxslari oldindan o‘zaro til biriktirib, jinoiy reja tuzishgan.
Gap shundaki, Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini yanada kengaytirish loyihasi bo‘yicha ko‘rsatilgan 5,3 trillion so‘mlik xizmatlar amaldagi qonunchilikka ko‘ra qo‘shilgan qiymat solig‘idan (QQS) butunlay ozod etilgan bo‘lgan. Biroq guruh a’zolari ushbu QQS summasini elektron hisob-fakturalarga noqonuniy ravishda kiritishgan va davlat budjetida go‘yoki asosli QQS mablag‘i mavjuddek ko‘rsatishga erishishgan.
Budjetga yetkazilgan ulkan zarar ko‘lami
Ushbu soxta va qonunga zid harakatlar orqali paydo qilingan mablag‘lar quyidagi maqsadlarga yo‘naltirilgan:
Sun’iy ravishda hosil qilingan mablag‘lar «A.» MCHJning bank hisob raqamiga noqonuniy ravishda qaytarib berilgan.
«S.E.» MCHJ qo‘shma korxonasining davlat oldidagi mavjud yirik kreditorlik qarzdorliklari soxta yo‘llar bilan butunlay yo‘q qilingan (yopilgan).
Bu afyora natijasida mas’ul shaxslar jami 643,2 milliard so‘mlik o‘ta yirik miqdordagi davlat va budjet mablag‘larini o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilganliklari rasman isbotlandi.
Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat bo‘yicha davlat mablag‘lariga xiyonat qilgan va moliyaviy firibgarlikka qo‘l urgan barcha aybdor shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi (O‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Hozirda holatning barcha tafsilotlarini aniqlash va davlatga yetkazilgan zararni to‘liq qoplash maqsadida qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yurtimizdagi qonun ustuvorligiga oid eng muhim va tezkor xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…