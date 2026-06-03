Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasida milliardlab so‘mlik talon-torojlik aniqlandi

·87·Jamiyat
Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasida milliardlab so‘mlik talon-torojlik aniqlandi

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish va budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishini nazorat qilish borasida navbatdagi yirik va shov-shuvli jinoyat fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Soliq qo‘mitasining Komplayens va korrupsiyaga qarshi nazorat boshqarmasi xodimlari hamkorlikda o‘ta yirik moliyaviy qonunbuzilish holati yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o‘tkazdilar.

Ushbu surishtiruvlar davomida bir nechta davlat tashkilotlari va xususiy korxonalarning mas’ul shaxslari ishtirokida tuzilgan ulkan "moliyaviy sxema" fosh etildi.

Til biriktirgan mas’ullar va soxta QQS sxemasi

Aniqlanishicha, Soliq qo‘mitasi, Buxoro viloyati soliq boshqarmasi, «O‘zbekneftgaz» AJ, shuningdek, «SH.G.» MCHJ, «S.E.» MCHJ qo‘shma korxonasi, «A.» MCHJ va «E.E.» MCHJ qo‘shma korxonasining O‘zbekistondagi doimiy muassasasi mansabdor shaxslari oldindan o‘zaro til biriktirib, jinoiy reja tuzishgan.

Gap shundaki, Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini yanada kengaytirish loyihasi bo‘yicha ko‘rsatilgan 5,3 trillion so‘mlik xizmatlar amaldagi qonunchilikka ko‘ra qo‘shilgan qiymat solig‘idan (QQS) butunlay ozod etilgan bo‘lgan. Biroq guruh a’zolari ushbu QQS summasini elektron hisob-fakturalarga noqonuniy ravishda kiritishgan va davlat budjetida go‘yoki asosli QQS mablag‘i mavjuddek ko‘rsatishga erishishgan.

Budjetga yetkazilgan ulkan zarar ko‘lami

Ushbu soxta va qonunga zid harakatlar orqali paydo qilingan mablag‘lar quyidagi maqsadlarga yo‘naltirilgan:

  • Sun’iy ravishda hosil qilingan mablag‘lar «A.» MCHJning bank hisob raqamiga noqonuniy ravishda qaytarib berilgan.

  • «S.E.» MCHJ qo‘shma korxonasining davlat oldidagi mavjud yirik kreditorlik qarzdorliklari soxta yo‘llar bilan butunlay yo‘q qilingan (yopilgan).

Bu afyora natijasida mas’ul shaxslar jami 643,2 milliard so‘mlik o‘ta yirik miqdordagi davlat va budjet mablag‘larini o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilganliklari rasman isbotlandi.

Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat bo‘yicha davlat mablag‘lariga xiyonat qilgan va moliyaviy firibgarlikka qo‘l urgan barcha aybdor shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi (O‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Hozirda holatning barcha tafsilotlarini aniqlash va davlatga yetkazilgan zararni to‘liq qoplash maqsadida qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.

Yurtimizdagi qonun ustuvorligiga oid eng muhim va tezkor xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi