Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandi
Surxondaryo viloyatida ishga kiritib qo‘yishni va’da qilib, fuqarodan pul olgan shaxs qo‘lga olindi. Mazkur holat Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etildi.
Qayd etilishicha, fuqaro B.L. boshqa bir fuqaro — S.N.ning ishonchiga kirib, uni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga ishga joylashtirib qo‘yishini aytgan. U bu ishni go‘yoki yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali hal qilib berishini va’da qilgan.
Fuqaro B.L. ushbu “xizmat” evaziga 4 000 AQSH dollari talab qilgan. Bu kabi holatlarda odamlarning davlat idoralariga ishga kirish istagidan foydalanib, ularni aldashga urinish juda xavfli illat hisoblanadi. Chunki bunday harakatlar nafaqat fuqarolarning ishonchiga putur yetkazadi, balki davlat xizmatiga nisbatan noto‘g‘ri tasavvurlar shakllanishiga ham sabab bo‘ladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, B.L. kelishilgan mablag‘ning bir qismi sifatida 48 million so‘mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tezkor tadbir davomida pul olish jarayoni hujjatlashtirilgan va holat bo‘yicha tegishli protsessual choralar ko‘rilgan.
Bunday voqealar yana bir bor fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi. Davlat tashkilotlariga ishga qabul qilish belgilangan qonun-qoidalar, tanlov, malaka va rasmiy tartiblar asosida amalga oshiriladi. “Tanishlar orqali hal qilib beraman”, “pul bersangiz ishga kiritaman” kabi va’dalar ko‘pincha firibgarlik yoki noqonuniy harakatlarga olib keladi.
Ayniqsa, prokuratura, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yoki boshqa davlat tuzilmalariga ishga kiritib qo‘yishni va’da qiluvchi shaxslarga ishonish juda katta tavakkalchilikdir. Chunki bunday idoralarda ishga qabul qilish jiddiy tekshiruvlar, malaka talablari va rasmiy jarayonlar orqali amalga oshiriladi. Pul evaziga bunday masalani hal qilishga urinish esa qonun oldida javobgarlikka sabab bo‘ladi.
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov davomida ushbu ishga aloqador barcha holatlar, mablag‘ talab qilish jarayoni va ehtimoliy boshqa ishtirokchilar ham o‘rganilishi mumkin.
Huquq-tartibot idoralari bunday holatlarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Maqsad — fuqarolarning ishonchidan foydalanib pul talab qiladigan shaxslarni fosh etish, davlat xizmatiga doir soxta va’dalar orqali noqonuniy daromad orttirish holatlariga chek qo‘yishdir.
Bu voqea jamiyat uchun oddiy xabar emas, balki jiddiy ogohlantirish hamdir. Ishga kirish, lavozimga tayinlanish yoki davlat idoralarida xizmat qilish masalasida faqat rasmiy yo‘ldan borish kerak. “Tez hal qilib beraman” degan gapning ortida ko‘pincha katta muammo turadi.
…