Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandi

·0·Jamiyat
Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandi

Surxondaryo viloyatida ishga kiritib qo‘yishni va’da qilib, fuqarodan pul olgan shaxs qo‘lga olindi. Mazkur holat Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etildi.

Qayd etilishicha, fuqaro B.L. boshqa bir fuqaro — S.N.ning ishonchiga kirib, uni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga ishga joylashtirib qo‘yishini aytgan. U bu ishni go‘yoki yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali hal qilib berishini va’da qilgan.

Fuqaro B.L. ushbu “xizmat” evaziga 4 000 AQSH dollari talab qilgan. Bu kabi holatlarda odamlarning davlat idoralariga ishga kirish istagidan foydalanib, ularni aldashga urinish juda xavfli illat hisoblanadi. Chunki bunday harakatlar nafaqat fuqarolarning ishonchiga putur yetkazadi, balki davlat xizmatiga nisbatan noto‘g‘ri tasavvurlar shakllanishiga ham sabab bo‘ladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, B.L. kelishilgan mablag‘ning bir qismi sifatida 48 million so‘mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tezkor tadbir davomida pul olish jarayoni hujjatlashtirilgan va holat bo‘yicha tegishli protsessual choralar ko‘rilgan.

Bunday voqealar yana bir bor fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi. Davlat tashkilotlariga ishga qabul qilish belgilangan qonun-qoidalar, tanlov, malaka va rasmiy tartiblar asosida amalga oshiriladi. “Tanishlar orqali hal qilib beraman”, “pul bersangiz ishga kiritaman” kabi va’dalar ko‘pincha firibgarlik yoki noqonuniy harakatlarga olib keladi.

Ayniqsa, prokuratura, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yoki boshqa davlat tuzilmalariga ishga kiritib qo‘yishni va’da qiluvchi shaxslarga ishonish juda katta tavakkalchilikdir. Chunki bunday idoralarda ishga qabul qilish jiddiy tekshiruvlar, malaka talablari va rasmiy jarayonlar orqali amalga oshiriladi. Pul evaziga bunday masalani hal qilishga urinish esa qonun oldida javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov davomida ushbu ishga aloqador barcha holatlar, mablag‘ talab qilish jarayoni va ehtimoliy boshqa ishtirokchilar ham o‘rganilishi mumkin.

Huquq-tartibot idoralari bunday holatlarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Maqsad — fuqarolarning ishonchidan foydalanib pul talab qiladigan shaxslarni fosh etish, davlat xizmatiga doir soxta va’dalar orqali noqonuniy daromad orttirish holatlariga chek qo‘yishdir.

Bu voqea jamiyat uchun oddiy xabar emas, balki jiddiy ogohlantirish hamdir. Ishga kirish, lavozimga tayinlanish yoki davlat idoralarida xizmat qilish masalasida faqat rasmiy yo‘ldan borish kerak. “Tez hal qilib beraman” degan gapning ortida ko‘pincha katta muammo turadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiIIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiKecha, 18:05Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariKecha, 15:36Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandi – Zamin.uz, 07.06.2026