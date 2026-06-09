Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldi

·0·Jamiyat
Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldi

Turkiyaning Istanbul shahrida sodir bo‘lgan ayanchli baxtsiz hodisa oqibatida 6 yoshli O‘zbekiston fuqarosi hayotdan ko‘z yumdi. Mudhish voqea shaharning eng gavjum nuqtalaridan biri sanalgan Fotih tumanidagi Laleli tramvay bekatida ro‘y bergan.

Ma’lum qilinishicha, voyaga yetmagan bola ota-onasi va yaqinlari bilan sayyohlik maqsadida Turkiyaga kelgan bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u tramvaydan tushganidan so‘ng transport vositasi bilan bekat oralig‘ida qisilib qolgan. Tramvay harakatni davom ettirishi natijasida bola og‘ir tan jarohatlari olgan va voqea joyida vafot etgan.

Hozirda hodisa yuzasidan Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Voqeaning aniq sabablari va barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda.

O‘zbekistonning Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi marhumning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, zarur konsullik hamda huquqiy yordam ko‘rsatish choralari ko‘rilayotganini ma’lum qildi.

Shu bilan birga, konsulxona xorijda bo‘lib turgan vatandoshlarni, ayniqsa, yirik shaharlarda jamoat transportidan foydalanish vaqtida farzandlar xavfsizligiga jiddiy e’tibor qaratishga chaqirdi. Mutaxassislar serqatnov hududlarda bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik muhim ekanini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiBugun, 15:13Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiAndijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiBugun, 11:52Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiAndijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiBugun, 09:52Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiQidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiBugun, 08:49Qarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiQarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiBugun, 08:42Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Bugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi