Yo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladi
Mamlakatimizda inson qadrini ulug‘lash, fuqarolarimizning osoyishta hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilish borasidagi tizimli islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Ayniqsa, kundalik hayotimizda eng ko‘p duch keladigan soha — yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va ko‘chalarimizda tartib-intizomni o‘rnatish masalasi davlatimizning doimiy diqqat markazida turibdi. Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 iyun kuni yo‘l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini eng yuqori darajaga olib chiqishga qaratilgan milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish yuzasidan maxsus taqdimot bilan yaqindan tanishdi.
O‘tkazilgan mazkur muhim yig‘ilishda asosiy e’tibor yurtimiz ko‘chalarida sodir bo‘layotgan noxush yo‘l-transport hodisalari (YTH)ning barvaqt oldini olish va bartaraf etish masalalariga qaratildi.
Voyaga yetmaganlarning rulga o‘tirishiga chek qo‘yiladi
Tahlillar jarayonida jamiyatimizda jiddiy xavotir va bahs-munozaralarga sabab bo‘layotgan juda og‘riqli bir muammo alohida tilga olindi. Ayrim mas’uliyatsiz fuqarolar va ota-onalar tomonidan hali voyaga yetmagan, tegishli haydovchilik guvohnomasi va tajribasiga ega bo‘lmagan yosh shaxslarga transport vositalarini (avtomobillarni) boshqarishga beparvolik bilan ruxsat berilayotgani qattiq qoralandi. Mana shunday nojo‘ya harakatlar va e’tiborsizlik oqibatida yo‘llarimizda achinarli o‘lim holatlari hamda insonlarning umrbod jiddiy jarohat olishi bilan tugaydigan mudhish avariyalar kelib chiqayotgani alohida qayd etildi.
Shu boisdan, bugungi davr talabidan kelib chiqqan holda, mutlaqo yangicha yondashuv asosida yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) qat’iy rioya etilishini ta’minlash mexanizmini yaratish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi. Bunda og‘ir oqibatli va qonli avariyalarning oldini olish maqsadida, qoidabuzarliklarga nisbatan qonuniy javobgarlik choralarini yanada kuchaytirish hamda jazo muqarrarligini ta’minlash tizimi tatbiq etilishi aytib o‘tildi. Bu choralar yo‘llarda nafaqat haydovchilar, balki piyodalar va bolajonlarimizning xavfsiz harakatlanishini kafolatlaydi.
Muhtaram Yurtboshimiz yo‘llarda inson hayotining daxlsizligini hamda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlashga qaratilgan ushbu strategik takliflarni to‘liq ma’qulladilar. Muhokama qilingan o‘ta muhim masalalar yuzasidan mas’ul vazirlik va idoralar mutasaddilariga qonunchilikni qisqa fursatlarda yangilash va hayotga tatbiq etish bo‘yicha tegishli qat’iy topshiriqlarni berdilar. Yo‘llarimiz hamisha xavfsiz, safarlarimiz esa bexatar bo‘lsin!
Yurtimiz yo‘llaridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, haydovchilar uchun yangi jarimalar va qoidalar, shuningdek, kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…