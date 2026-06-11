Yo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladi

·18·Jamiyat
Yo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladi

Mamlakatimizda inson qadrini ulug‘lash, fuqarolarimizning osoyishta hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilish borasidagi tizimli islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Ayniqsa, kundalik hayotimizda eng ko‘p duch keladigan soha — yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va ko‘chalarimizda tartib-intizomni o‘rnatish masalasi davlatimizning doimiy diqqat markazida turibdi. Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 iyun kuni yo‘l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini eng yuqori darajaga olib chiqishga qaratilgan milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish yuzasidan maxsus taqdimot bilan yaqindan tanishdi.

O‘tkazilgan mazkur muhim yig‘ilishda asosiy e’tibor yurtimiz ko‘chalarida sodir bo‘layotgan noxush yo‘l-transport hodisalari (YTH)ning barvaqt oldini olish va bartaraf etish masalalariga qaratildi.

Voyaga yetmaganlarning rulga o‘tirishiga chek qo‘yiladi

Tahlillar jarayonida jamiyatimizda jiddiy xavotir va bahs-munozaralarga sabab bo‘layotgan juda og‘riqli bir muammo alohida tilga olindi. Ayrim mas’uliyatsiz fuqarolar va ota-onalar tomonidan hali voyaga yetmagan, tegishli haydovchilik guvohnomasi va tajribasiga ega bo‘lmagan yosh shaxslarga transport vositalarini (avtomobillarni) boshqarishga beparvolik bilan ruxsat berilayotgani qattiq qoralandi. Mana shunday nojo‘ya harakatlar va e’tiborsizlik oqibatida yo‘llarimizda achinarli o‘lim holatlari hamda insonlarning umrbod jiddiy jarohat olishi bilan tugaydigan mudhish avariyalar kelib chiqayotgani alohida qayd etildi.

Shu boisdan, bugungi davr talabidan kelib chiqqan holda, mutlaqo yangicha yondashuv asosida yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) qat’iy rioya etilishini ta’minlash mexanizmini yaratish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi. Bunda og‘ir oqibatli va qonli avariyalarning oldini olish maqsadida, qoidabuzarliklarga nisbatan qonuniy javobgarlik choralarini yanada kuchaytirish hamda jazo muqarrarligini ta’minlash tizimi tatbiq etilishi aytib o‘tildi. Bu choralar yo‘llarda nafaqat haydovchilar, balki piyodalar va bolajonlarimizning xavfsiz harakatlanishini kafolatlaydi.

Muhtaram Yurtboshimiz yo‘llarda inson hayotining daxlsizligini hamda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlashga qaratilgan ushbu strategik takliflarni to‘liq ma’qulladilar. Muhokama qilingan o‘ta muhim masalalar yuzasidan mas’ul vazirlik va idoralar mutasaddilariga qonunchilikni qisqa fursatlarda yangilash va hayotga tatbiq etish bo‘yicha tegishli qat’iy topshiriqlarni berdilar. Yo‘llarimiz hamisha xavfsiz, safarlarimiz esa bexatar bo‘lsin!

Yurtimiz yo‘llaridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, haydovchilar uchun yangi jarimalar va qoidalar, shuningdek, kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiChirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiBugun, 16:12Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiKadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiBugun, 12:14Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiFarg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiBugun, 12:09O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaBugun, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi