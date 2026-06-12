Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindi

·17·Jamiyat
Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindi

Poytaxtimizda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash va jamiyatimizni zahri qotil balosidan asrash borasida navbatdagi yirik tezkor amaliyot muvaffaqiyatli yakunlandi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar organlari xodimlarining o‘zaro hamkorlikda olib borgan ziyrak va puxta rejalashtirilgan tadbiri natijasida, umumiy vazni 34 kilogrammdan ziyod bo‘lgan juda ko‘p miqdordagi og‘ir turdagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yildi. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchi shaxslar qonun oldida javob berishlari uchun hibsga olindi.

Xalqaro miqyosdagi va ichki bozordagi noqonuniy giyohvandlik vositalari kontrabandasiga qarshi keskin kurashish tadbirlari doirasida, poytaxtimizning Toshkent xalqa avtomobil yo‘li bo‘yida joylashgan gavjum maskanlaridan biri — «Qo‘yliq» dehqon bozori yaqinida shubhali tarzda to‘xtab turgan «Lacetti» rusumli yengil avtomashina huquq-tartibot idoralari xodimlarining e’tiborini tortgan va belgilangan tartibda ko‘zdan kechirilgan.

Tezkor ko‘zdan kechirish va ushlangan shaxslar

Transport vositasi xolislar ishtirokida tekshirilganda, uning ichida jinoiy til biriktirgan ikki nafar fuqaro borligi aniqlangan:

  • Birinchi shaxs: Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida tug‘ilgan, muqaddam xuddi shu kabi jinoyatlar bilan sudlangan, 1968 yilda tavallud topgan fuqaro;

  • Ikkinchi shaxs: 1984 yilda Surxondaryo viloyatining Denov shahrida tug‘ilgan, ayni paytda esa vaqtincha Toshkent shahrida istiqomat qilib kelayotgan shaxs.

Avtomashina saloni sinchkovlik bilan tekshirilganda, undagi katta hajmli yelim idish (kanistra) ichiga xufiyona tarzda yashirilgan, maxsus jigarrang va rangli tasmalar bilan alohida 30 ta o‘ramga joylashtirilgan jami 34 kilogramm 610 gramm og‘ir turdagi o‘ta xavfli giyohvandlik moddalari borligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi.

Musodara qilingan zahri qotillarning turlari va ularning aniq vazni bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Jinoyat sodir etilgan hudud

Giyohvandlik moddasi turi

Har bir turning vazni

Jami musodara qilingan vazn

Gumonlanuvchilarga nisbatan chora

Toshkent shahri (Qo‘yliq bozori yaqinida)

Opiy (Afyun)

12 kg 960 gramm

34 kg 610 gramm

Jinoyat ishi va qamoq ehtiyot chorasi

Avtomashina ichidan topilgan

Gashish (Ko‘knor)

21 kg 650 gramm

34 kg 610 gramm

Tergov harakatlari davom etmoqda

Xorijdan kirib keluvchi jinoiy zanjir

Mutaxassislar va soha ekspertlarining ta’kidlashicha, ushbu toifadagi kuchli ta’sir qiluvchi og‘ir narkotik moddalar mamlakatimiz hududiga, odatda, qo‘shni davlatlar orqali, aylanma va yashirin so‘qmoqlardan foydalangan holda, kontrabanda yo‘li bilan olib kiriladi. Ushbu jinoiy guruh ham mazkur zahri qotilni poytaxt yoshlari va aholisi orasida tarqatishni hamda mo‘may daromad orttirishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin.

Qonun ustuvorligi: Hozirgi vaqtda mazkur jinoiy qilmishni sodir etgan shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Tergov boshqarmasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari (giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash va saqlash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Sud mahkamasi qaroriga ko‘ra, ularga nisbatan eng qat’iy «qamoqqa olish» ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Ayni paytda ushbu jinoiy zanjirning boshqa a’zolarini, zahri qotilning mamlakatga qaysi chegara postlari yoki yo‘llar orqali olib kirilganini hamda bu ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa sheriklarni aniqlash bo‘yicha keng qamrovli qidiruv va tezkor-tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.

Yurtimiz xavfsizligi, osoyishtaligi va huquq-tartibot organlarining eng qaynoq reydlari hamda kundalik hayotimizga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentSurxondaryo viloyatiQo'yliqLacettiDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiDinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiBugun, 08:23IIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiIIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiBugun, 08:06«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladiBugun, 07:04Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiChirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiKecha, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi