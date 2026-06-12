Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindi
Poytaxtimizda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash va jamiyatimizni zahri qotil balosidan asrash borasida navbatdagi yirik tezkor amaliyot muvaffaqiyatli yakunlandi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar organlari xodimlarining o‘zaro hamkorlikda olib borgan ziyrak va puxta rejalashtirilgan tadbiri natijasida, umumiy vazni 34 kilogrammdan ziyod bo‘lgan juda ko‘p miqdordagi og‘ir turdagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yildi. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchi shaxslar qonun oldida javob berishlari uchun hibsga olindi.
Xalqaro miqyosdagi va ichki bozordagi noqonuniy giyohvandlik vositalari kontrabandasiga qarshi keskin kurashish tadbirlari doirasida, poytaxtimizning Toshkent xalqa avtomobil yo‘li bo‘yida joylashgan gavjum maskanlaridan biri — «Qo‘yliq» dehqon bozori yaqinida shubhali tarzda to‘xtab turgan «Lacetti» rusumli yengil avtomashina huquq-tartibot idoralari xodimlarining e’tiborini tortgan va belgilangan tartibda ko‘zdan kechirilgan.
Tezkor ko‘zdan kechirish va ushlangan shaxslar
Transport vositasi xolislar ishtirokida tekshirilganda, uning ichida jinoiy til biriktirgan ikki nafar fuqaro borligi aniqlangan:
Birinchi shaxs: Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida tug‘ilgan, muqaddam xuddi shu kabi jinoyatlar bilan sudlangan, 1968 yilda tavallud topgan fuqaro;
Ikkinchi shaxs: 1984 yilda Surxondaryo viloyatining Denov shahrida tug‘ilgan, ayni paytda esa vaqtincha Toshkent shahrida istiqomat qilib kelayotgan shaxs.
Avtomashina saloni sinchkovlik bilan tekshirilganda, undagi katta hajmli yelim idish (kanistra) ichiga xufiyona tarzda yashirilgan, maxsus jigarrang va rangli tasmalar bilan alohida 30 ta o‘ramga joylashtirilgan jami 34 kilogramm 610 gramm og‘ir turdagi o‘ta xavfli giyohvandlik moddalari borligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi.
Musodara qilingan zahri qotillarning turlari va ularning aniq vazni bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Jinoyat sodir etilgan hudud
Giyohvandlik moddasi turi
Har bir turning vazni
Jami musodara qilingan vazn
Gumonlanuvchilarga nisbatan chora
Toshkent shahri (Qo‘yliq bozori yaqinida)
Opiy (Afyun)
12 kg 960 gramm
34 kg 610 gramm
Jinoyat ishi va qamoq ehtiyot chorasi
Avtomashina ichidan topilgan
Gashish (Ko‘knor)
21 kg 650 gramm
34 kg 610 gramm
Tergov harakatlari davom etmoqda
Xorijdan kirib keluvchi jinoiy zanjir
Mutaxassislar va soha ekspertlarining ta’kidlashicha, ushbu toifadagi kuchli ta’sir qiluvchi og‘ir narkotik moddalar mamlakatimiz hududiga, odatda, qo‘shni davlatlar orqali, aylanma va yashirin so‘qmoqlardan foydalangan holda, kontrabanda yo‘li bilan olib kiriladi. Ushbu jinoiy guruh ham mazkur zahri qotilni poytaxt yoshlari va aholisi orasida tarqatishni hamda mo‘may daromad orttirishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin.
Qonun ustuvorligi: Hozirgi vaqtda mazkur jinoiy qilmishni sodir etgan shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Tergov boshqarmasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari (giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash va saqlash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Sud mahkamasi qaroriga ko‘ra, ularga nisbatan eng qat’iy «qamoqqa olish» ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Ayni paytda ushbu jinoiy zanjirning boshqa a’zolarini, zahri qotilning mamlakatga qaysi chegara postlari yoki yo‘llar orqali olib kirilganini hamda bu ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa sheriklarni aniqlash bo‘yicha keng qamrovli qidiruv va tezkor-tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.
Yurtimiz xavfsizligi, osoyishtaligi va huquq-tartibot organlarining eng qaynoq reydlari hamda kundalik hayotimizga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…