O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqda

·0·Jamiyat
O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqda

Jamiyatimizning bosh negizi va muqaddas qo‘rg‘oni hisoblangan oila institutida so‘nggi paytlarda jiddiy e’tiborga loyiq o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Statistika agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi yurtdoshlarimizning oilaviy munosabatlaridagi yangi trendlar va real holatni yaqqol aks ettiruvchi 2025 yil yakunlariga oid rasmiy ma’lumotlarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakatimizda tuzilayotgan rasmiy nikohlar soni ketma-ket to‘rtinchi yildirki izchil ravishda kamayib bormoqda. Afsuski, qonuniy ajrashish bilan bog‘liq ko‘ngilsiz jarayonlar esa fuqarolik sud ishlarining eng ko‘p uchraydigan va ommaviylashgan toifalaridan biriga aylanib ulgurdi.

Mazkur ijtimoiy masalaning iqtisodiy va demografik ko‘rsatkichlarini aziz muxlislarimiz uchun kengroq tahlil qilib o‘tamiz.

Nikoh yoshi va oila qurish ko‘rsatkichlari

Garchi to‘ylar soni kamaygan bo‘lsa-da, o‘zbekistonliklarning ilk bor oila qurish yoshidagi o‘rtacha raqamlar u qadar katta o‘zgarishga uchragani yo‘q. Yurtimizda oila qurish yoshi barqaror sur’atda saqlanib qolmoqda: kuyovlar uchun o‘rtacha yosh 25,6 yoshni, kelinlar uchun esa 21,4 yoshni tashkil etmoqda.

Shunga qaramay, rasmiy nikohdan o‘tish ko‘rsatkichlarida pasayish tendensiyasi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, 2025 yil davomida respublika bo‘yicha jami 267,1 mingta yangi oila ro‘yxatga olingan bo‘lib, bu raqam o‘tgan 2024 yilgi ko‘rsatkichlarga qaraganda 4,7 mingtaga kamdir. Bu boradagi kamayish jarayoni afsuski 2021 yildan buyon to‘xtamay davom etib kelmoqda.

Yangi oilalarning kamayishi va ajrimlarning hududiy taqsimotiga oid asl holat bilan quyidagi tahliliy jadval orqali yaqindan tanishishingiz mumkin:

Yillik statistika yo‘nalishi

Real ko‘rsatkichlar hajmi

O‘tgan yilga nisbatan o‘zgarish

Asosiy kuzatilgan muhit

Yangi tuzilgan nikohlar

267,1 mingta oila

4,7 mingtaga kamaydi

2021 yildan beri pasayishda

Qayd etilgan ajrimlar

46,9 mingta holat

1,8 mingtaga ko‘paydi

60 foizi shaharlarga to‘g‘ri keladi

Suddagi ajrashish ishlari

70,5 mingdan ortiq

Da’volar ko‘paygan

Oilalarni yarashtirish choralari ko‘rilmoqda

Sudlardagi vaziyat: Kredit nizolaridan keyingi ikkinchi o‘rinda

Oliy sud taqdim etgan statistik ma’lumotlar kishini chuqur mushohada yuritishga undaydi. Ma’lum bo‘lishicha, yil davomida fuqarolik sudlari tomonidan er-xotinni nikohdan ajratish bilan bog‘liq 70,5 mingdan ziyod da’vo arizalari va ishlar ko‘rib chiqilgan. Mahkamalar tomonidan oilalarni saqlab qolish va farzandlar tirik yetim bo‘lmasligi uchun ko‘rilgan choralar natijasida, ushbu arizalarning faqatgina 53 foizidagina (37,5 mingta holatda) ajrashishga qonuniy ruxsat berilgan. Qolgan vaziyatlarda esa er-xotinning da’volari rad etilgan yoki ularga muhlat berilib, ish yuritish butunlay to‘xtatilgan.

Achchiq haqiqat: Jamiyatimizda nikohni bekor qilish bilan bog‘liq bo‘lgan sud nizolari juda yuqori chastotaga (davriylikka) ega. Ular fuqarolar o‘rtasidagi barcha bahslar orasida soni bo‘yicha faqatgina banklardan olingan kreditlar va moliyaviy majburiyatlar bilan bog‘liq muammolardan keyin, faxrli bo‘lmagan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, ayniqsa yirik shaharlarda ajrimlar foizining yuqoriligi yosh oilalarning mustaqil hayotga ruhan tayyor emasligi, ijtimoiy va maishiy muammolar hamda arzimagan oilaviy kelishmovchiliklar oqibatidir. Muqaddas qo‘rg‘onlarimizning but bo‘lishi har bir fuqaroning o‘z mas’uliyatini his qilishiga bog‘liq.

Yurtimiz hayotidagi eng muhim ijtimoiy masalalar, oila va jamiyat tizimidagi o‘zgarishlar hamda kundalik hayotimizga daxldor eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiDinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiBugun, 08:23IIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiIIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiBugun, 08:06Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiToshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiBugun, 07:47«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladiBugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi