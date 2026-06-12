Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Andijonda “Do‘stlik” chegara bojxona posti orqali oltinni yashirincha olib kirishga urinish holatlari aniqlandi.
Bojxona nazorati vaqtida ikki nafar ayolning yuklari tekshirilgan. Ulardan biri kiprik bo‘yog‘i idishi ichiga 3 dona quyma oltinni yashirgani ma’lum bo‘ldi.
Uning hamrohi esa oltin bo‘laklarini atir idishi va ruchka ichiga joylab olib o‘tishga uringan.
Shuningdek, yana bir fuqaro zargarlik buyumlarini bosh do‘ppisining ichiga yashirgan holda olib kirmoqchi bo‘lgani aniqlandi.
Mazkur oltin bo‘laklari belgilangan tartibda vaqtincha saqlovga olindi. Holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
…