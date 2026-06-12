Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandi

·21·Jamiyat
Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandi

Toshkent viloyati Angren shahrida qidiruvda bo‘lgan «Spark» rusumli avtomashina aniqlandi.

Majburiy ijro byurosi ma’lumotiga ko‘ra, ushbu avtomobil bilan 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzilgan.

Qoidabuzarliklar uchun 175 million so‘mdan ortiq jarima belgilangan, ammo ular o‘z vaqtida to‘lanmagan.

Shu sabab ijro hujjatlari yurituvga olingan va avtomashina qidiruvga berilgan. Hozirda holat bo‘yicha ijro harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiSurxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiBugun, 12:29Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiAndijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiBugun, 12:22Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBuxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBugun, 12:04Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiSamarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiBugun, 10:55MIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiMIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiBugun, 10:37Farzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiFarzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiBugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi