Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent viloyati Angren shahrida qidiruvda bo‘lgan «Spark» rusumli avtomashina aniqlandi.
Majburiy ijro byurosi ma’lumotiga ko‘ra, ushbu avtomobil bilan 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzilgan.
Qoidabuzarliklar uchun 175 million so‘mdan ortiq jarima belgilangan, ammo ular o‘z vaqtida to‘lanmagan.
Shu sabab ijro hujjatlari yurituvga olingan va avtomashina qidiruvga berilgan. Hozirda holat bo‘yicha ijro harakatlari davom etmoqda.
…