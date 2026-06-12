Istanbulda
Turkiyaning Istanbul shahrida yuz bergan dahshatli yo‘l-transport hodisasi natijasida o‘zbekistonlik oila a’zolari — er, rafiqasi va 2 oylik chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi. Fojia haqida mahalliy manbalar, jumladan Hürriyet nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 11 iyun kuni Chekmeko‘y tumani hududidan o‘tuvchi Shimoliy Marmara avtomagistralida tonggi soat 06:00 atrofida sodir bo‘lgan. Sabiha Gyokchen aeroportidan qaytib kelayotgan Sodiq Gunden (29 yosh) boshqaruvidagi yengil avtomobil bir yo‘nalishda harakatlanayotgan yuk mashinasining orqa qismiga qattiq urib ketgan.
Natijada yengil mashina yuk avtomobilining ostiga qisilib qolgan. Haydovchi Sodiq Gunden, uning rafiqasi — 31 yoshli o‘zbekistonlik Aziza Hatamova Gunden hamda ularning 2 oylik o‘g‘li Timurxon Gunden og‘ir ahvolda mashina ichida qolib ketgan.
Qutqaruv xizmatlari tezda yetib kelib, jabrlanganlarni avtomobildan chiqarib olgan bo‘lsa-da, afsuski, ularning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, oila Sanctaktepe tumanida yashab kelgan va ularning 3 yoshli yana bir farzandi ham bor ekan. Fojia sodir bo‘lgan paytda u ota-onasi bilan birga emas edi.
Shuningdek, chaqaloq Timurxon yaqinda sunnat qilingan bo‘lib, oilada bayramona to‘y marosimi o‘tkazish rejalashtirilgani ham aytilmoqda.
…