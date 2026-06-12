Istanbulda

·19·Jamiyat
Istanbulda

Turkiyaning Istanbul shahrida yuz bergan dahshatli yo‘l-transport hodisasi natijasida o‘zbekistonlik oila a’zolari — er, rafiqasi va 2 oylik chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi. Fojia haqida mahalliy manbalar, jumladan Hürriyet nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 11 iyun kuni Chekmeko‘y tumani hududidan o‘tuvchi Shimoliy Marmara avtomagistralida tonggi soat 06:00 atrofida sodir bo‘lgan. Sabiha Gyokchen aeroportidan qaytib kelayotgan Sodiq Gunden (29 yosh) boshqaruvidagi yengil avtomobil bir yo‘nalishda harakatlanayotgan yuk mashinasining orqa qismiga qattiq urib ketgan.

Natijada yengil mashina yuk avtomobilining ostiga qisilib qolgan. Haydovchi Sodiq Gunden, uning rafiqasi — 31 yoshli o‘zbekistonlik Aziza Hatamova Gunden hamda ularning 2 oylik o‘g‘li Timurxon Gunden og‘ir ahvolda mashina ichida qolib ketgan.

Qutqaruv xizmatlari tezda yetib kelib, jabrlanganlarni avtomobildan chiqarib olgan bo‘lsa-da, afsuski, ularning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, oila Sanctaktepe tumanida yashab kelgan va ularning 3 yoshli yana bir farzandi ham bor ekan. Fojia sodir bo‘lgan paytda u ota-onasi bilan birga emas edi.

Shuningdek, chaqaloq Timurxon yaqinda sunnat qilingan bo‘lib, oilada bayramona to‘y marosimi o‘tkazish rejalashtirilgani ham aytilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiToshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiBugun, 12:35Surxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiSurxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiBugun, 12:29Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiAndijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiBugun, 12:22Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBuxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBugun, 12:04Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiSamarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiBugun, 10:55MIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiMIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi