Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi

·9·Jamiyat
Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi

Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va iqtisodiy jinoyatlarga chek qo‘yish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli chora-tadbirlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Angren shahrida noqonuniy valyuta ayirboshlash va soxta pullarni muomalaga kiritish bilan shug‘ullanib kelgan jinoiy guruh qilmishi fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor va maxsus operatsiya natijasida uch nafar kimsa ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Ma’lum bo‘lishicha, fuqarolar M.Yu., M.A. va Z.A. oldindan til biriktirib, soxta yasalgan xorijiy valyutalarni haqiqiy pul mablag‘lariga almashtirib olish orqali boylik orttirishni maqsad qilishgan.

80 ming soxta dollar haqiqiysiga almashtirilayotganda ushlandi

Ushbu jinoiy to‘daning rejasi huquq himoyachilarining o‘ta aniqlik bilan olib borgan kuzatuvlari evaziga chippakka chiqdi. Guruh a’zolari 80 ming miqdoridagi qalbaki AQSH dollarini 40 ming haqiqiy AQSH dollariga ayirboshlashga urinib, mazkur soxta pullarni sotayotgan vaqtida voqea joyida qo‘lga olingan.

Mazkur fosh etilgan jinoyat ishi doirasida jami 120 000 AQSH dollari miqdoridagi 100 dollarlik qalbaki kupyuralar borligi aniqlangan va ular huquq-tartibot idoralari tomonidan rasmiylashtirib olingan.

Toshkent viloyatida o‘tkazilgan mazkur yirik tezkor tadbir tafsilotlari va jinoyat ishiga oid raqamlar bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Jinoyat sodir etilgan hudud

Tezkor tadbirni o‘tkazgan tashkilot

Qo‘lga olingan shaxslar soni

Musodara qilingan umumiy soxta mablag‘

Qo‘zg‘atilgan Jinoyat kodeksi moddalari

Angren shahri (Toshkent viloyati)

Bosh prokuratura huzuridagi Departament

3 nafar fuqaro (M.Yu., M.A. va Z.A.)

120 000 AQSH dollari (100 dollarlik kupyuralarda)

168-modda (Firibgarlik)


176-modda (Qalbaki pul yasash, o‘tkazish)

Qonun ustuvorligi: Jinoyatga jazo muqarrar

Qo‘lga olingan ushbu uch nafar kimsaga nisbatan ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari, ya’ni 168-modda (firibgarlik) hamda 176-modda (qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan rasman jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Huquqiy ma’lumot: Soxta pul yasash va firibgarlik yo‘li bilan o‘zgalar mulkini o‘zlashtirish qonunchiligimizda eng og‘ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan guruhning boshqa sheriklarini aniqlash va jinoyatning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida chuqurlashtirilgan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Yurtimizda sodir bo‘layotgan eng muhim voqealar, huquq-tartibot organlari tomonidan o‘tkazilayotgan tezkor reydlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Toshkent viloyatiAngrenOliy prokuraturaAQSH dollariOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiBugun, 10:55Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaShifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaBugun, 10:44Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 06:38Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBugun, 06:16IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiToshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi