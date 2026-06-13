Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi
Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va iqtisodiy jinoyatlarga chek qo‘yish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli chora-tadbirlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Angren shahrida noqonuniy valyuta ayirboshlash va soxta pullarni muomalaga kiritish bilan shug‘ullanib kelgan jinoiy guruh qilmishi fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor va maxsus operatsiya natijasida uch nafar kimsa ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Ma’lum bo‘lishicha, fuqarolar M.Yu., M.A. va Z.A. oldindan til biriktirib, soxta yasalgan xorijiy valyutalarni haqiqiy pul mablag‘lariga almashtirib olish orqali boylik orttirishni maqsad qilishgan.
80 ming soxta dollar haqiqiysiga almashtirilayotganda ushlandi
Ushbu jinoiy to‘daning rejasi huquq himoyachilarining o‘ta aniqlik bilan olib borgan kuzatuvlari evaziga chippakka chiqdi. Guruh a’zolari 80 ming miqdoridagi qalbaki AQSH dollarini 40 ming haqiqiy AQSH dollariga ayirboshlashga urinib, mazkur soxta pullarni sotayotgan vaqtida voqea joyida qo‘lga olingan.
Mazkur fosh etilgan jinoyat ishi doirasida jami 120 000 AQSH dollari miqdoridagi 100 dollarlik qalbaki kupyuralar borligi aniqlangan va ular huquq-tartibot idoralari tomonidan rasmiylashtirib olingan.
Toshkent viloyatida o‘tkazilgan mazkur yirik tezkor tadbir tafsilotlari va jinoyat ishiga oid raqamlar bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Jinoyat sodir etilgan hudud
Tezkor tadbirni o‘tkazgan tashkilot
Qo‘lga olingan shaxslar soni
Musodara qilingan umumiy soxta mablag‘
Qo‘zg‘atilgan Jinoyat kodeksi moddalari
Angren shahri (Toshkent viloyati)
Bosh prokuratura huzuridagi Departament
3 nafar fuqaro (M.Yu., M.A. va Z.A.)
120 000 AQSH dollari (100 dollarlik kupyuralarda)
168-modda (Firibgarlik)
176-modda (Qalbaki pul yasash, o‘tkazish)
Qonun ustuvorligi: Jinoyatga jazo muqarrar
Qo‘lga olingan ushbu uch nafar kimsaga nisbatan ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari, ya’ni 168-modda (firibgarlik) hamda 176-modda (qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan rasman jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.
Huquqiy ma’lumot: Soxta pul yasash va firibgarlik yo‘li bilan o‘zgalar mulkini o‘zlashtirish qonunchiligimizda eng og‘ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan guruhning boshqa sheriklarini aniqlash va jinoyatning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida chuqurlashtirilgan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Yurtimizda sodir bo‘layotgan eng muhim voqealar, huquq-tartibot organlari tomonidan o‘tkazilayotgan tezkor reydlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…