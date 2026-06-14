Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldi
Shahrisabz tumanidan oqib o‘tuvchi tez oqar kanalda fojiaga aylanishi mumkin bo‘lgan hodisa yuz berdi.
Ma’lum qilinishicha, bir fuqaro ehtiyotsizlik oqibatida suvga tushib ketgan. Kuchli oqim uni qariyb 100 metr masofaga oqizib ketgan va u qirg‘oq yaqinidagi shox-shabbalarga ilinib qolgan.
Aynan shu holat uning hayotini saqlab qolish uchun muhim omil bo‘lgan. Aks holda, oqim fuqaroni yanada uzoqqa olib ketishi mumkin edi.
Yaqin hududdagi “Zibiniso” bolalar oromgohida xizmat qilayotgan oddiy askar Sh. Boboyev suvda yordamga muhtoj odamni payqab qolib, darhol Favqulodda vaziyatlar bo‘limiga xabar bergan.
Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar maxsus anjomlar yordamida tezkor amaliyot o‘tkazib, fuqaroni kanalning qarama-qarshi qirg‘og‘idan xavfsiz hududga olib chiqqan.
…