Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldi

·0·Jamiyat
Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video minglab insonlarni befarq qoldirmadi. Unda kichkina ona qush o‘z tuxumlarini himoya qilish uchun yaqinlashib kelayotgan traktor qarshisiga chiqib, yo‘lini to‘sishga urinayotgani aks etgan.

Kadrlar davomida qush hech qanday qo‘rquvni sezmay, ulkan texnika qarshisida ham ortga chekinmasdan turib oladi. Uning bu harakati tomoshabinlarga chuqur ta’sir qoldirib, ona mehrining naqadar kuchli ekanini yana bir bor isbotlaydi.

Mazkur holat ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan hayrat va hurmat bilan qarshi olinmoqda. Ko‘pchilik izohlarda hatto eng kichik jonzot ham o‘z farzandlari uchun jonini ayamaydigan darajada jasur bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?Bugun, 10:01Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiTez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiBugun, 09:48Toshkentda obodonlashtirishda ishlovchi ayollar haqorat qilindiToshkentda obodonlashtirishda ishlovchi ayollar haqorat qilindiBugun, 07:41O‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqdaO‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqdaKecha, 18:58Talabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiTalabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiKecha, 17:01Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Kecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi