Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildi

·0·Jamiyat
Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildi

Bu yil ham so‘nggi yillarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonning g‘arbiy hududlarida chigirtkalar bosqini kuzatilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda A-380 yo‘lining Buxorodan o‘tgan qismida olingan videolar tarqaldi, bu videolarda avtomobillar tashqi qismi va binolar devorlari chigirtkalar bilan qoplanganini ko‘rish mumkin.

O‘zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu videolarga munosabat bildirib, mazkur holat chigirtkalarning har yili kuzatiladigan mavsumiy ko‘chishi bilan bog‘liq vaziyat bo‘lib, lokal tusga egaligi, hududlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga zarar yetmaganini ma’lum qildi.

Xabarda bu hududlardagi chigirtkalar bilan bog‘liq vaziyat vazirlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan to‘liq nazoratga olingani, “xavotirga o‘rin yo‘qligi” qayd etilgan.

Bu borada har yili Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda boshqa daxldor tashkilotlar hamkorligida hududlarda mavsum oldi va mavsum davrida kimyoviy ishlovlar olib borilishi eslatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiUrganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 16:17Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiFarg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiBugun, 16:08Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiBugun, 12:10Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiTraktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiBugun, 12:00O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?Bugun, 10:01Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiTez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi