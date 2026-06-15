Toshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdi

·31·Jamiyat
Toshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdi

Toshkent shahrida yengil avtomobil bilan bog‘liq yong‘in holati qayd etildi. Hodisa 14 iyun kuni kechki payt, soat 19:12 atrofida Shayxontohur tumani Maorif ko‘chasidagi 58-uy oldida sodir bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, uy oldida to‘xtab turgan Nexia-3 rusumli avtomobilda kutilmaganda yong‘in kelib chiqqan. Voqea haqida xabar kelib tushgach, qutqaruvchilar tezkor ravishda harakatga kelib, oradan atigi 5 daqiqa o‘tib — soat 19:17 da hodisa joyiga yetib borishgan.

Yong‘in qisqa vaqt ichida bartaraf etilib, olovning boshqa transport vositalari yoki yaqin atrofdagi hududlarga tarqalishining oldi olingan. Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlarining tezkor harakati tufayli katta talafotlarning oldi olindi.

Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘qligi ma’lum qilindi. Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda fojea: 3 yoshli bola suvga cho‘kib vafot etdiSamarqandda fojea: 3 yoshli bola suvga cho‘kib vafot etdiBugun, 08:01Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Bugun, 07:30Reklama ortidan millionlab daromad, 6 nafar mashhur bloger soliq to‘lamagani gumon qilinmoqdaReklama ortidan millionlab daromad, 6 nafar mashhur bloger soliq to‘lamagani gumon qilinmoqdaBugun, 07:18Bog‘chalardagi bolalar xavfsizligi yana savol ostida qoldi: 3 yoshli bola suvga tushib ketib halok bo‘ldiBog‘chalardagi bolalar xavfsizligi yana savol ostida qoldi: 3 yoshli bola suvga tushib ketib halok bo‘ldiBugun, 06:51Namanganda 1 kilogrammdan ortiq gashish musodara qilindiNamanganda 1 kilogrammdan ortiq gashish musodara qilindiBugun, 06:18Yunusobodda gaz ta’minoti xodimi pora bilan qo‘lga tushdiYunusobodda gaz ta’minoti xodimi pora bilan qo‘lga tushdiBugun, 05:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi