Toshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdi
Yunusobod tumani Majburiy ijro byurosi tomonidan aliment undirish bilan bog‘liq noodatiy ijro ishi yakunlandi.
Ma’lum qilinishicha, fuqaro J.R. 2023 yildan boshlab aliment to‘lovlarini amalga oshirmasdan kelgan. Shu sababli u 2025 yilda qidiruvga berilgan.
Majburiy choralar qo‘llanilganidan so‘ng qarzdor avval to‘planib qolgan 43 million so‘m aliment qarzini to‘liq to‘lab bergan.
Shundan keyin u farzandi voyaga yetguniga qadar bo‘lgan aliment majburiyatlarini ham oldindan bajarishga qaror qilgan.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2026 yil aprelidan 2038 yil yanvar oyigacha bo‘lgan davr uchun 531,7 million so‘m aliment mablag‘i to‘langan.
Natijada umumiy mablag‘ bolaning onasi bank kartasiga to‘liq o‘tkazib berilgan.
Shu tariqa, aliment bo‘yicha ijro ishi qarzdorning majburiyatlarni to‘liq bajargani munosabati bilan amalda yakunlangan.
…