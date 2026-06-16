Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradi

·0·Jamiyat
Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradi

Navoiy viloyatida 47 nafar yo‘lovchi bo‘lgan avtobus ishtirokidagi og‘ir YTH bo‘yicha sud hukmi e’lon qilindi.

Hodisa oqibatida 3 nafar inson, jumladan bir nafar voyaga yetmagan bola halok bo‘lgan edi.

Sudda haydovchi avariya vaqtida suv idishi qopqog‘ini izlab chalg‘igani va shu sabab avtobus boshqaruvini yo‘qotganini aytgan.

Sud qarori bilan haydovchi aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiBugun, 08:43Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiAndijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiBugun, 08:43Andijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiAndijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiBugun, 07:51Bo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBugun, 05:34Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiDubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiBugun, 04:35Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiKecha, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi