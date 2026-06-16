Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Navoiy viloyatida 47 nafar yo‘lovchi bo‘lgan avtobus ishtirokidagi og‘ir YTH bo‘yicha sud hukmi e’lon qilindi.
Hodisa oqibatida 3 nafar inson, jumladan bir nafar voyaga yetmagan bola halok bo‘lgan edi.
Sudda haydovchi avariya vaqtida suv idishi qopqog‘ini izlab chalg‘igani va shu sabab avtobus boshqaruvini yo‘qotganini aytgan.
Sud qarori bilan haydovchi aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
…