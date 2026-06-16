Toshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildi

·30·Jamiyat
Toshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildi

Toshkent va Samarqand viloyatlarida o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda yirik miqdordagi narkotik moddalar noqonuniy muomaladan olindi.

DXX va Bojxona qo‘mitasi xodimlari Bekobod shahrida 2025 yildan buyon qidiruvda bo‘lgan shaxsni qo‘lga oldi. Uning ijara uyi tekshirilganda, muzlatgichdan 151 gramm opiy, hojatxona shaxtasidan esa 4 kilogramm 971 gramm gashish topildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu moddalar qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan olib kirilgan.

Samarqand viloyati Urgut tumanida esa ikki nafar fuqaro 932 gramm gashish va 2,5 gramm opiyni 10 ming AQSH dollariga sotayotgan vaqtda ushlandi.

Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo‘llanilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

ToshkentSamarqandBekobodUrgut
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiBugun, 12:24Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiTurkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiBugun, 12:17«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqdaBugun, 12:10Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiNavoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiBugun, 12:07Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiBugun, 08:43Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiAndijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiBugun, 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi