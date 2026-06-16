Toshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldi

·13·Jamiyat
Toshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldi

Toshkent shahrida sodir bo‘lgan og‘ir yo‘l-transport hodisasi uch nafar insonning hayotiga nuqta qo‘ydi. Mudhish to‘qnashuv poytaxtning Uchtepa tumani hududida joylashgan chorrahalardan birida ro‘y bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 16 iyun kuni soat 03:10 atrofida Toshkent halqa avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi chorrahada chap tomonga burilish vaqtida qarshi yo‘nalishda harakatlanayotgan BYD bilan to‘qnashgan.

Tekshiruvlar davomida BYD avtomobilini voyaga yetmagan shaxs boshqarib kelgani ma’lum bo‘ldi. Aytilishicha, u hali haydovchilik guvohnomasini olmagan bo‘lgan.

To‘qnashuv juda kuchli bo‘lgani sababli Lacetti haydovchisi hamda avtomashinada bo‘lgan ikki nafar yo‘lovchi og‘ir jarohatlar olgan va ularning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan.

Hodisa joyidan olingan tasvirlarda avtomobillar qattiq shikastlangani, ehtiyot qismlar yo‘l bo‘ylab sochilib ketgani ko‘rinadi. Shuningdek, kuchli zarba ta’sirida yo‘l chetidagi bekat inshootiga ham zarar yetgan.

Mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni vaqtda voqeaning barcha sabab va tafsilotlarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

ToshkentUchtepaBYD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qSamarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qKecha, 17:14Toshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiToshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiKecha, 12:37Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiKecha, 12:24Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiTurkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiKecha, 12:17«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqdaKecha, 12:10Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiNavoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiKecha, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi