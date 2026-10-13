Maktab o‘quvchisini urib ketgan haydovchiga qonuniy chora ko‘rish talab qilinmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Piyodalar o‘tish joyidan o‘tayotgan maktab o‘quvchisini urib yuborgan va voqea joyidan to‘xtamasdan qochib ketgan haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko‘rilishi talab qilinmoqda.
- Jabrlangan qizaloqning otasi tarmoqqa joylangan kuzatuv kamerasi tasvirlari asosida huquq-tartibot organlaridan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganishni so‘ragan.
- Yo‘l-transport hodisasi joyidan qochib ketish qonunchilikka ko‘ra javobgarlikni yanada og‘irlashtiruvchi omil hisoblanadi.
Ijtimoiy tarmoqlarda piyodalar o‘tish joyidan («peshexod») o‘tayotgan maktab o‘quvchisi bo‘lgan norasida qizchani avtomobil urib yuborgani va haydovchi to‘xtamasdan voqea joyidan ketib qolgani aks etgan videolavha tarqaldi.
Jabrlangan qizaloqning otasi kuzatuv kamerasi tasvirlarini tarmoqqa joylab, mas’ul huquq-tartibot organlaridan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganishni hamda qoidabuzar haydovchiga nisbatan qat’iy qonuniy chora ko‘rishni so‘ramoqda.
Kamera kadrlaridagi tafsilotlar: Zarba va yordamsiz qoldirilgan bola
Videokuzatuv yozuvlarida voqea qanday rivojlangani yaqqol ko‘rinadi:
Qoidaga muvofiq harakat: Maktab o‘quvchisi belgilangan piyodalar o‘tish yo‘lakchasidan yo‘lning narigi tomoniga o‘tayotgan bo‘lgan;
Kutilmagan zarba va yiqilish: Yo‘lda harakatlanib kelayotgan oq rangli krossover (SUV) avtomobili qizchaga tegib, uni turtib yuborgan. Kuchli zarba oqibatida qizcha yo‘l chetidagi asfaltga yiqilgan;
To‘xtamasdan ketib qolish: Videoda ko‘rinishicha, haydovchi to‘xtab, bolaga birinchi yordam ko‘rsatish yoki holidan xabar olish o‘rniga yo‘lida davom etib, voqea joyidan uzoqlashgan;
Shok holatidagi qizaloq: Zarbadan so‘ng qizcha shok holatida o‘rnidan turib, yo‘lni davom ettirishga harakat qilgan, atrofdagi odamlar esa yuz bergan holatga qarab qolgan.
Haydovchilar diqqatiga: Inson hayoti har qanday shoshilinchdan ustun!
Yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga ko‘ra, piyodalar o‘tish joylariga yaqinlashganda tezlikni kamaytirish va yo‘ldan o‘tayotgan piyodalarga, ayniqsa yosh bolalarga yo‘l berish haydovchining so‘zsiz burchidir:
Javobgarlikdan qochib bo‘lmaydi: Yo‘l-transport hodisasi joyidan qochib ketish qonunchilikka asosan javobgarlikni yanada og‘irlashtiruvchi omil hisoblanadi;
Bolalar salomatligi birinchi o‘rinda: Yo‘l chetida yoki «zebra» ustida bolani ko‘rganda doimo sergak bo‘lish shart, chunki hech qanday shoshilinch ish inson sog‘lig‘i va hayotidan ustun emas.
Hozirda jamoatchilik YHXX va tegishli idoralardan ushbu avtomobil egasini videokameralar orqali aniqlab, holatga to‘liq huquqiy baho berishini kutmoqda.
Izohlar 0
…