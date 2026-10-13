Maktab o‘quvchisini urib ketgan haydovchiga qonuniy chora ko‘rish talab qilinmoqda (video)

·1·Jamiyat
Maktab o‘quvchisini urib ketgan haydovchiga qonuniy chora ko‘rish talab qilinmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Piyodalar o‘tish joyidan o‘tayotgan maktab o‘quvchisini urib yuborgan va voqea joyidan to‘xtamasdan qochib ketgan haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko‘rilishi talab qilinmoqda.
  • Jabrlangan qizaloqning otasi tarmoqqa joylangan kuzatuv kamerasi tasvirlari asosida huquq-tartibot organlaridan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganishni so‘ragan.
  • Yo‘l-transport hodisasi joyidan qochib ketish qonunchilikka ko‘ra javobgarlikni yanada og‘irlashtiruvchi omil hisoblanadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda piyodalar o‘tish joyidan («peshexod») o‘tayotgan maktab o‘quvchisi bo‘lgan norasida qizchani avtomobil urib yuborgani va haydovchi to‘xtamasdan voqea joyidan ketib qolgani aks etgan videolavha tarqaldi.

Jabrlangan qizaloqning otasi kuzatuv kamerasi tasvirlarini tarmoqqa joylab, mas’ul huquq-tartibot organlaridan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganishni hamda qoidabuzar haydovchiga nisbatan qat’iy qonuniy chora ko‘rishni so‘ramoqda.

Kamera kadrlaridagi tafsilotlar: Zarba va yordamsiz qoldirilgan bola

Videokuzatuv yozuvlarida voqea qanday rivojlangani yaqqol ko‘rinadi:

  • Qoidaga muvofiq harakat: Maktab o‘quvchisi belgilangan piyodalar o‘tish yo‘lakchasidan yo‘lning narigi tomoniga o‘tayotgan bo‘lgan;

  • Kutilmagan zarba va yiqilish: Yo‘lda harakatlanib kelayotgan oq rangli krossover (SUV) avtomobili qizchaga tegib, uni turtib yuborgan. Kuchli zarba oqibatida qizcha yo‘l chetidagi asfaltga yiqilgan;

  • To‘xtamasdan ketib qolish: Videoda ko‘rinishicha, haydovchi to‘xtab, bolaga birinchi yordam ko‘rsatish yoki holidan xabar olish o‘rniga yo‘lida davom etib, voqea joyidan uzoqlashgan;

  • Shok holatidagi qizaloq: Zarbadan so‘ng qizcha shok holatida o‘rnidan turib, yo‘lni davom ettirishga harakat qilgan, atrofdagi odamlar esa yuz bergan holatga qarab qolgan.

Haydovchilar diqqatiga: Inson hayoti har qanday shoshilinchdan ustun!

Yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga ko‘ra, piyodalar o‘tish joylariga yaqinlashganda tezlikni kamaytirish va yo‘ldan o‘tayotgan piyodalarga, ayniqsa yosh bolalarga yo‘l berish haydovchining so‘zsiz burchidir:

  • Javobgarlikdan qochib bo‘lmaydi: Yo‘l-transport hodisasi joyidan qochib ketish qonunchilikka asosan javobgarlikni yanada og‘irlashtiruvchi omil hisoblanadi;

  • Bolalar salomatligi birinchi o‘rinda: Yo‘l chetida yoki «zebra» ustida bolani ko‘rganda doimo sergak bo‘lish shart, chunki hech qanday shoshilinch ish inson sog‘lig‘i va hayotidan ustun emas.

Hozirda jamoatchilik YHXX va tegishli idoralardan ushbu avtomobil egasini videokameralar orqali aniqlab, holatga to‘liq huquqiy baho berishini kutmoqda.

avtokatastrofapeshexodshkola o‘quvchisiavtomobil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdi9 sentabr 14:35Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)5 oktabr 16:14Chilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladiChilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladi2 oktabr 09:00Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42Avtobusni eshiklarini ochib haydagan haydovchiga chora ko‘rildiAvtobusni eshiklarini ochib haydagan haydovchiga chora ko‘rildi8 oktabr 10:45«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)22 sentabr 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?