Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!

·959·Madaniyat
Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!
Audio versiyasi

Hindiston kino sanoatining taniqli hind aktrisasi Shri Devining katta qizi aktrisa Janvi Kapur ishtirok etgan yangi film premyerasi kutilmagan va xavfli vaziyat bilan esda qoldi.

Tadbir davomida u yonida mashhur aktyor Ram Charan o‘tirgan paytda, muxlislardan biri sahnaga yaqinlashib, hayajon va tartibsizlikka sabab bo‘lgan qattiq harakatni amalga oshirgan.

Agar aktyor qo‘riqchilari tezkorlik bilan aralashmaganida, vaziyat yanada og‘irlashishi mumkin edi. Tezkor xavfsizlik xodimlari muxlisni darhol sahnadan olib chiqib ketgan.

Bu holatni ko‘rgan Janvi Kapur esa kutilmagan vaziyatdan ancha hayratga tushgani va qo‘rqib ketgani aytilmoqda. Tadbir qisqa muddatga to‘xtab qolgan.

Voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, mashhurlar ishtirokidagi tadbirlarda xavfsizlik masalasi yana bir bor dolzarb mavzuga aylangan.

Janhvi KapoorSrideviRam Charan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdiBugun, 07:31Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi! – Zamin.uz, 03.06.2026