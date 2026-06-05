“ Ummon” guruhining unutilmas konsert kechasi katta shov-shuv bo‘ldi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
“ Ummon” guruhining yodda qolarli va unutilmas konsert kechasi muxlislar orasida katta taassurot qoldirdi. Ushbu chiqish guruh ixlosmandlari uchun haqiqiy unutilmas lahzalarga boy bo‘ldi.
Konsert davomida “ Ummon” guruhining eng mashhur qo‘shiqlari ijro etilib, tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Konsert muhiti va muxlislarning faol ishtiroki kechaga yanada o‘ziga xos kayfiyat bag‘ishladi.
“Ummon” guruhining ushbu konserti muxlislar uchun haqiqiy unutilmas kechaga aylandi, zaldagi kayfiyat va energiya uzoq vaqt yodda qolishi shubhasiz.
…