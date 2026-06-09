Dunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdi

·1·Madaniyat
Dunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdi

8 iyun kuni amerikalik xonanda va bastakor Jon Lejend ilk bor Samarqandda konsert berdi. Dunyo yulduzining chiqishi minglab muxlislarga unutilmas musiqiy kecha tuhfa etdi.

Bu konsert Jon Lejendning nafaqat Samarqanddagi, balki Markaziy Osiyodagi ilk yirik chiqishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Afsonaviy Registon maydoni fonida ijro etilgan mashhur qo‘shiqlar tomoshabinlarga o‘zgacha kayfiyat ulashdi.

Mazkur tadbir Samarqandning xalqaro madaniyat va san’at markazi sifatidagi nufuzini yana bir bor namoyon etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Bugun, 07:34"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora KeldiyorovaKecha, 17:19Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiKecha, 13:10Zebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildiZebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildiKecha, 12:46Jaloliddin Ahmadaliyev “kibrli” degan tanqidlarga munosabat bildirdiJaloliddin Ahmadaliyev “kibrli” degan tanqidlarga munosabat bildirdiKecha, 12:29Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)Kecha, 06:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi