Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)
O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o‘z uyida kunining qanday o‘tayotgani haqida qisqacha lavhalar orqali muxlislari bilan muntazam ravishda bo‘lishib bormoqda. San’atkor o‘zining ijtimoiy tarmoq sahifalarida oilaviy muhit, kundalik mashg‘ulotlar hamda samimiy lahzalarni aks ettiruvchi kichik videolarni joylab, muxlislariga yanada yaqin bo‘lishga harakat qilmoqda.
Ushbu videoda Yulduz Usmonovaning oddiy, tabiiy va sokin uy sharoitidagi hayoti, shuningdek, ijod va dam olish o‘rtasidagi muvozanatni qanday saqlayotgani ham namoyon bo‘ladi. Muxlislar esa san’atkorning bunday samimiy ulashuvlarini iliq kutib olib, izohlarda o‘z hurmat va mehrlarini bildirishmoqda. Shu tariqa, xalq artisti o‘z ijodi bilan birga kundalik hayotidan ham kichik bo‘laklarni baham ko‘rib, muxlislari bilan yanada yaqin aloqa o‘rnatishda davom etmoqda.
…