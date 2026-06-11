Richard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdi

·31·Madaniyat
Richard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdi

Gollivud yulduzi Richard Gir Norvegiyaning Oslo shahrida bo'lib o'tgan Ozodlik forumi (Oslo Freedom Forum) doirasida venesuela-norvegiyalik huquq himoyachisi Torom Halvorssen bilan suhbatda siyosat, erkinlik va insoniyat kelajagiga doir qarashlari bilan o'rtoqlashdi.

Aktyor o'z nutqida bugungi dunyodagi vaziyatdan xavotirda ekanini bildirib, jamiyatning siyosiy jarayonlarga nisbatan beparvoligi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Uning fikricha, odamlar ko'p hollarda muhim voqealarga etarlicha e'tibor qaratmaydi va bu esa turli xavfli jarayonlarning kuchayishiga sabab bo'ladi.

Richard Gir, shuningdek, AQSh prezidenti Donald Tramp haqida ham keskin fikrlar bildirgan. Aktyorning ta'kidlashicha, u atrofidagi insonlarni Trampning chiqishlari va siyosiy faoliyati haqida ogohlantirish uchun etarlicha harakat qilmaganini his qiladi.

Uning so'zlariga ko'ra, Tramp prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridanoq avvalgi ma'muriyat va jamiyat tomonidan yaratilgan ko'plab ijobiy natijalarni bekor qilishga kirishgan. Shu munosabat bilan aktyor odamlarni hushyor bo'lishga chaqirib, demokratiya va erkinlikka tahdid soluvchi jarayonlarga befarq qaramaslik lozimligini ta'kidladi.

“Oltin globus” mukofoti sohibi Germaniyadagi sobiq fashistlar konslageri — Daxauga qilgan tashrifi haqida ham so'z yuritdi. Uning aytishicha, mazkur safar davomida nemis jamiyati va davlat tizimidagi o'zgarishlar qanchalik tez sodir bo'lgani haqidagi ma'lumotlar unda katta taassurot qoldirgan.

Aktyor tarixdan saboq chiqarish muhimligini ta'kidlar ekan, jamiyat beparvo bo'lib qolsa, erkinlik va qadriyatlarni juda tez yo'qotib qo'yishi mumkinligini qayd etdi. Shu bilan birga, u odamlarni o'z atrofida sodir bo'layotgan voqealarga befarq bo'lmaslikka va faol fuqarolik pozisiyasini namoyon etishga chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)Kecha, 12:10Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Kecha, 11:22Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiFarzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiKecha, 06:10«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdi«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdi09.06, 17:01Jahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiJahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdi09.06, 16:16Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaFahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgacha09.06, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi