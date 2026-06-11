Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)

·40·Madaniyat
Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)

Zebiniso Xoliqova intervyularidan birida o‘quvchilik davridagi qiziqarli va ibratli voqeani eslab o‘tdi.

Aktrisaning aytishicha, u kollej yillarida algebra fanini yoqtirmagan va unga jiddiy e’tibor bermagan.

“Kollejda o‘qib yurgan paytlarim algebra darsi bo‘lardi. O‘qituvchimiz kosinus, sinus kabi mavzularni o‘tardilar. Men esa ustozimga: 'Ustoz men san’at oliygohiga kiraman, hayotimda algebra kerak bo‘lmaydi. Pul sanashni bilsam bo‘ldi', derdim. Hatto '4 baho qo‘yib bersangiz bo‘ldi', deb so‘rardim,” — deya kulib eslaydi u.

Zebiniso Xoliqova keyinchalik universitetga o‘qishga kirganini va u yerda ham algebra faniga duch kelmaganini aytadi. So‘ng sahnaga chiqib, teatrda faoliyat boshlaydi.

Ammo uning ilk rollaridan biri aynan sotuvchi bo‘lgan.

“Birinchi rolim sotuvchiniki edi. O‘zim hayajondaman, ustiga-ustak matematikadan ham yaxshi emasman. Xaridor: 'Bu nech pul? 3 ming, bu-chi 5 ming, hammasi nech pul bo‘ldi?' deb so‘raydi. O‘sha payt sahnada tezda hisoblab berishni xohlardim,” — deydi aktrisa.

Uning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu paytda kollejdagi ustozining gaplari yodiga tushgan:

“'Zebiniso, bu fan ish faoliyatingda kerak bo‘lmasligi mumkin, lekin hayotingda albatta kerak bo‘ladi', degan edilar. Sahnada esa 2 soniya go‘yo 2 yildek tuyuladi. O‘shanda ichimdan: 'Eh ustoz, sahnada kerak bo‘ladi deganingizda o‘qirdim matematikani', deb o‘yladim,” — deya kulib qo‘shimcha qiladi u.

Aktrisaning ushbu hikoyasi har qanday bilim va ko‘nikma hayotning kutilmagan lahzalarida asqotishini yana bir bor isbotlaydi.

Zebiniso Holiqova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiNamanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiBugun, 07:59Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)Bugun, 07:01Richard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiRichard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiBugun, 06:08San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)Kecha, 12:10Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Kecha, 11:22Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiFarzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiKecha, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi