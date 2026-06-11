Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)
Zebiniso Xoliqova intervyularidan birida o‘quvchilik davridagi qiziqarli va ibratli voqeani eslab o‘tdi.
Aktrisaning aytishicha, u kollej yillarida algebra fanini yoqtirmagan va unga jiddiy e’tibor bermagan.
“Kollejda o‘qib yurgan paytlarim algebra darsi bo‘lardi. O‘qituvchimiz kosinus, sinus kabi mavzularni o‘tardilar. Men esa ustozimga: 'Ustoz men san’at oliygohiga kiraman, hayotimda algebra kerak bo‘lmaydi. Pul sanashni bilsam bo‘ldi', derdim. Hatto '4 baho qo‘yib bersangiz bo‘ldi', deb so‘rardim,” — deya kulib eslaydi u.
Zebiniso Xoliqova keyinchalik universitetga o‘qishga kirganini va u yerda ham algebra faniga duch kelmaganini aytadi. So‘ng sahnaga chiqib, teatrda faoliyat boshlaydi.
Ammo uning ilk rollaridan biri aynan sotuvchi bo‘lgan.
“Birinchi rolim sotuvchiniki edi. O‘zim hayajondaman, ustiga-ustak matematikadan ham yaxshi emasman. Xaridor: 'Bu nech pul? 3 ming, bu-chi 5 ming, hammasi nech pul bo‘ldi?' deb so‘raydi. O‘sha payt sahnada tezda hisoblab berishni xohlardim,” — deydi aktrisa.
Uning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu paytda kollejdagi ustozining gaplari yodiga tushgan:
“'Zebiniso, bu fan ish faoliyatingda kerak bo‘lmasligi mumkin, lekin hayotingda albatta kerak bo‘ladi', degan edilar. Sahnada esa 2 soniya go‘yo 2 yildek tuyuladi. O‘shanda ichimdan: 'Eh ustoz, sahnada kerak bo‘ladi deganingizda o‘qirdim matematikani', deb o‘yladim,” — deya kulib qo‘shimcha qiladi u.
Aktrisaning ushbu hikoyasi har qanday bilim va ko‘nikma hayotning kutilmagan lahzalarida asqotishini yana bir bor isbotlaydi.
…