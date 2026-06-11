Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?
Taniqli shoir, prodyuser va rejissyor Ahad Qayum “Navo mehmonda” dasturidagi suhbatida o‘z she’rlari uchun eng ko‘p va eng kam gonorar to‘lagan san’atkorlar haqida gapirib berdi.
Uning aytishicha, yozgan she’rlari uchun eng yuqori to‘lovni xonanda Botir Qodirov amalga oshirgan. Shoir bu borada aynan uni eng ko‘p pul to‘laydigan san’atkor sifatida tilga oldi.
Shuningdek, Ahad Qayum ayrim ustoz san’atkorlardan, jumladan Sherali Jo‘rayev, Ozodbek Nazarbekov va Xurshid Rasulovdan she’rlari uchun haq talab qilmasligini, ularga ijodiy hurmat sabab bepul taqdim etishini ham aytib o‘tdi. Biroq qiziq jihati shundaki, ba’zida ular baribir o‘z xohishi bilan gonorar berishlarini qo‘shimcha qildi.
Suhbat davomida shoir ijodiy munosabatlar va san’at olamidagi o‘zaro hurmat hamda moddiy jihatlar haqida samimiy fikrlarini bildirdi.
…