Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)

·24·Madaniyat
Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)

Xonanda opa-singillar Mavluda Asalxo‘jayeva va Guli Asalxo‘jayeva yangi duet qo‘shig‘ini tinglovchilarga taqdim etdi. Ushbu tarona bugun soat 16:00 da YouTube platformasiga audio shaklida joylandi.

Yangi qo‘shiq “Qarindoshlarim” deb nomlanib, hayotning turli sinovlari va quvonchli lahzalarida yonimizda bo‘ladigan eng yaqin insonlar — qarindoshlar haqidagi iliq tuyg‘ularni ifodalaydi. Asar mehr-oqibat, jigarbandlik va oilaviy rishtalarning qadri haqida samimiy ohangda kuylangan.

Qo‘shiq matni va bastasi Muhriddin Xoliqnazarov tomonidan yaratilgan bo‘lib, har bir notasi qalblarga iliqlik va yaqinlik tuyg‘usini ulashishi bilan ajralib turadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarona tinglovchilar tomonidan iliq kutib olingan. Izohlarda foydalanuvchilar xonandalarga ijodiy muvaffaqiyat tilab, bundan ham zo‘r qo‘shiqlar kutib qolishayotganini yozishgan.

Mavluda AsalxujayevaGulya AsalxujayevaMuhriddin XoliknazarovYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rejissyor Ikrom Ali xonandalikda debyut qildi (video)Rejissyor Ikrom Ali xonandalikda debyut qildi (video)Bugun, 11:25To'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindiTo'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindiBugun, 09:01Shahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiShahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiBugun, 08:51Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBugun, 08:40Turkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiTurkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiBugun, 07:56Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Kecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi