Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)

·32·Madaniyat
Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)

Xonanda Mirjalol Nematov bugun soat 19:00 da “Anor” nomli yangi qo‘shig‘i va klipini premyera qildi. Yangi tarona qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Klipda aktrisa Zarina Yo‘ldosheva va xonandaning o‘zi ishtirok etgan bo‘lib, undagi sahnalar va obrazlar tomoshabinlar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda.

Biroq, aktrisaning kiyinish uslubi ham muhokamalarga sabab bo‘lib, ayrimlar uni biroz ochiq deb hisoblashgan.

Tinglovchilar qo‘shiqni iliq kutib olib, izohlarda ijobiy fikrlarini qoldirishmoqda. Ko‘pchilik uning ohangi va mazmunini yuqori baholab, klipdagi ijro alohida ta’kidlashgan. Xonandaga esa keyingi ijodiy ishlarida omad tilab, yana shunday ta’sirli qo‘shiqlar kutib qolishayotganini yozishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Onam xohlaganidek vrach qizga uylanyapman” — Shahzod Sultonov“Onam xohlaganidek vrach qizga uylanyapman” — Shahzod SultonovBugun, 16:15Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?Bugun, 16:02Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Bugun, 15:48Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Bugun, 15:34Jahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiJahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiBugun, 12:17Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi