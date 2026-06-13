Hosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdi
Xonanda Hosila Rahimovaga intervyu davomida: “Ayol uchun hayotda eng muhimi nima? O‘z o‘rnini topishi uchun ayollarga nima degan bo‘lardingiz?” degan savol berildi.
U hech ikkilanmasdan shunday javob berdi: “Eng muhimi — ayol o‘zini-o‘zi yaxshi ko‘rishi kerak. Har bir voqeani xayrli deb qabul qilib, shukr qilishni o‘rganish lozim. Qolgan barcha narsa esa o‘z vaqtida, o‘z o‘rnida hal bo‘lib ketadi.”
Suhbat davomida undan yana: “Sizning kuchli ayol ekanligingiz bilinadi, nima sizni doim oldinga yurishga majbur qiladi?” deya so‘raldi. Xonanda bu savolga ham samimiy javob berdi: “Tabiatan shunaqaman. Otam menga shunday tarbiya berganlar — doim o‘zing oyoqda turishga o‘rgan, deganlar.”
Hosila Rahimovaning bu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor qozonib, ko‘plab ayollar uchun motivatsiyaga aylandi.
…