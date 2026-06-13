Hosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdi

·3·Madaniyat
Hosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdi

Xonanda Hosila Rahimovaga intervyu davomida: “Ayol uchun hayotda eng muhimi nima? O‘z o‘rnini topishi uchun ayollarga nima degan bo‘lardingiz?” degan savol berildi.

U hech ikkilanmasdan shunday javob berdi: “Eng muhimi — ayol o‘zini-o‘zi yaxshi ko‘rishi kerak. Har bir voqeani xayrli deb qabul qilib, shukr qilishni o‘rganish lozim. Qolgan barcha narsa esa o‘z vaqtida, o‘z o‘rnida hal bo‘lib ketadi.”

Suhbat davomida undan yana: “Sizning kuchli ayol ekanligingiz bilinadi, nima sizni doim oldinga yurishga majbur qiladi?” deya so‘raldi. Xonanda bu savolga ham samimiy javob berdi: “Tabiatan shunaqaman. Otam menga shunday tarbiya berganlar — doim o‘zing oyoqda turishga o‘rgan, deganlar.”

Hosila Rahimovaning bu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor qozonib, ko‘plab ayollar uchun motivatsiyaga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod Sultonov“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod SultonovKecha, 16:15Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Kecha, 16:07Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?Kecha, 16:02Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Kecha, 15:48Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Kecha, 15:34Jahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiJahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiKecha, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi